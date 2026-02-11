Lịch kinh tế: Điểm nhấn hôm nay - Báo cáo NFP tháng 1 💡

Phiên giao dịch tiền mặt trên các thị trường châu Âu vừa mới bắt đầu. Trong những phút đầu, các sàn chứng khoán chính nhìn chung đang giảm nhẹ. Chỉ số DAX (Đức) giảm 0,34%, trong khi Euro Stoxx 50 giảm 0,22%. Ở cấp độ khu vực, thị trường chứng khoán Áo và Bồ Đào Nha đang thể hiện tốt nhất. Ngược lại, mức giảm mạnh nhất - khoảng 0,45% - đang thuộc về CAC40 (Pháp).

Câu hỏi quan trọng nhất lúc này là: tiếp theo sẽ ra sao?

Diễn biến tiếp theo nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô và các báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến công bố trong hôm nay. Chi tiết như sau:

Nguồn: XTB

Nguồn: XTB