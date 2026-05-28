🚨CẬP NHẬT MỚI: Axios đưa tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, nhưng vẫn cần sự phê duyệt chính thức từ Trump

Theo Axios - một trong những hãng tin đáng tin cậy nhất tại Washington - các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về bản ghi nhớ (MOU) kéo dài 60 ngày, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Hiện tại chỉ còn thiếu sự phê duyệt cuối cùng của Trump - tổng thống đã yêu cầu các bên trung gian “cho thêm vài ngày để suy nghĩ”.

Thỏa thuận bao gồm những gì?

Những chi tiết được Axios tiết lộ là khá cụ thể. Eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn - không thu phí và không quấy nhiễu tàu thuyền - đồng thời Iran cam kết dọn sạch thủy lôi khỏi eo biển trong vòng 30 ngày sau khi ký kết. Song song với đó, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ sẽ được dỡ bỏ tương ứng với việc khôi phục hoạt động vận tải thương mại. Iran sẽ chính thức cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, và trong khoảng thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày, các bên sẽ thảo luận về cách xử lý lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao cũng như cách hạn chế việc làm giàu tiếp theo. Về phía mình, Mỹ hứa sẽ đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và thiết lập cơ chế cung cấp hàng hóa cũng như viện trợ nhân đạo cho Iran.

Tại sao thị trường phản ứng ngay lập tức?

Phản ứng của thị trường thể hiện trong các diễn biến giá hôm nay là ví dụ điển hình của một “anticipation trade” (giao dịch dựa trên kỳ vọng). Dầu thô (OIL -0.25%, OIL.WTI -0.48%) giảm vì khả năng mở lại Eo biển Hormuz đồng nghĩa với việc dầu Iran có thể quay trở lại thị trường và nguồn cung toàn cầu gia tăng. Đồng USD suy yếu (USDIDX -0.16%, USDPLN -0.29%) do căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt khiến dòng vốn rời khỏi các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó thúc đẩy EURUSD (+0.21%) và GBPUSD (+0.10%). Vàng tăng nhẹ (+0.11%) nhờ sự suy yếu của đồng USD.

Tại sao chưa nên ăn mừng quá sớm?

Trump và các cố vấn của ông đã nhiều lần tin rằng họ sắp đạt được một thỏa thuận - nhưng cho đến nay chưa lần nào trở thành hiện thực. Điều quan trọng là Iran chưa chính thức xác nhận rằng họ đã có “các phê duyệt cần thiết” từ phía mình - thông tin này hiện chỉ đến từ các quan chức Mỹ giấu tên. Axios là hãng tin có độ uy tín rất cao tại Washington và các báo cáo của họ thường được thị trường xem trọng; tuy nhiên, cho đến khi Trump chính thức ký thỏa thuận, toàn bộ kịch bản này vẫn chỉ nằm trong phạm vi của các thông tin chưa được xác nhận. Hôm nay, thị trường đang đặt cược vào khả năng xảy ra một bước đột phá - nếu thỏa thuận đổ vỡ, đợt điều chỉnh có thể cũng mạnh không kém đà tăng hiện tại.

Hiện tại, chỉ số US100 đã xóa sạch toàn bộ mức giảm trong ngày và đang giao dịch tăng trở lại trong phiên. Nguồn: xStation