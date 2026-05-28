Nasdaq tăng điểm nhờ nhóm phần mềm 📈 Đợt tăng của Phố Wall còn lâu mới kết thúc?

hố Wall đang phục hồi trong hôm nay nhờ tâm lý lạc quan xoay quanh các báo cáo của Axios về việc hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, cùng với dữ liệu vĩ mô tích cực. Các dữ liệu này đã giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát, khi chỉ số PCE theo tháng thấp hơn nhẹ so với dự báo ở mức 0,4% so với kỳ vọng 0,5%, đồng thời cho thấy nền tảng cơ bản của nền kinh tế vẫn khá vững chắc.

Microsoft tăng giá sau các thông tin về việc ra mắt những mô hình AI mới, trong khi nhóm cổ phiếu phần mềm vượt trội hơn nhóm bán dẫn - nơi các cái tên như Intel và Nvidia đang chịu áp lực. Những công ty như ServiceNow, Oracle và NetApp nằm trong số các mã tăng mạnh nhất hôm nay.

Ở chiều ngược lại, các báo cáo của Axios trước đây đã nhiều lần bị Tehran bác bỏ. Lần này có vẻ cũng tương tự. Ngay sau bài đăng của Axios, các nguồn tin của i24NEWS cho biết các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Iran Araghchi và đặc phái viên Mỹ Witkoff cuối cùng đã không nhận được sự chấp thuận từ giới lãnh đạo Iran. Lãnh tụ tinh thần Iran, Mojtaba Khamenei, được cho là không đồng ý tiếp tục thỏa thuận.

Tuy nhiên, thị trường không đảo chiều giảm sau những thông tin này. Đà tăng vẫn tiếp tục, được hỗ trợ bởi những lo ngại suy giảm về khả năng giá dầu và lạm phát tăng mạnh.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã quay trở lại trên mốc 30.000 điểm khoảng một giờ sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa và nhanh chóng xóa sạch mức giảm đầu phiên. Hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh vùng 29.700–29.900 điểm, trong khi vùng kháng cự chính vẫn ở gần 30.400 điểm - khu vực đỉnh lịch sử.

Nguồn: xStation5

Snowflake tăng vọt 35% sau báo cáo lợi nhuận mạnh và thỏa thuận với AWS

Cổ phiếu Snowflake (SNOW.US) đang tăng mạnh trong phiên premarket sau khi công ty dữ liệu đám mây tập trung vào AI công bố một trong những báo cáo quý mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Công ty không chỉ vượt kỳ vọng của Phố Wall về cả doanh thu lẫn lợi nhuận mà còn nâng triển vọng kinh doanh và công bố mở rộng hợp tác trị giá khổng lồ 6 tỷ USD với Amazon Web Services (AWS). Nhà đầu tư xem báo cáo này như một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy nỗi lo về cái gọi là “SaaSpocalypse” có thể đã bị phóng đại.

Những điểm chính

Snowflake báo cáo doanh thu Q1 FY2027 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu sản phẩm tăng 34% YoY lên 1,33 tỷ USD, tăng tốc so với các quý trước.

EPS đạt 0,39 USD so với kỳ vọng của giới phân tích khoảng 0,32 USD.

Triển vọng doanh thu sản phẩm Q2 ở mức 1,415–1,42 tỷ USD vượt kỳ vọng Phố Wall khoảng 1,37 tỷ USD.

Công ty nâng dự báo doanh thu sản phẩm cả năm lên 5,84 tỷ USD.

Snowflake công bố cam kết hạ tầng mới trị giá 6 tỷ USD trong 5 năm với Amazon Web Services.

Cổ phiếu tăng hơn 30% sau báo cáo, chạm mức cao mới kể từ đầu năm.

Tăng trưởng AI đang tăng tốc chứ không chậm lại

Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng lớn của công ty. CEO Sridhar Ramaswamy mô tả Q1 là “điểm bẻ ngoặt rõ ràng” cho chiến lược AI của Snowflake, đồng thời nhấn mạnh mức độ tiếp nhận mạnh mẽ cả đối với nền tảng cốt lõi của công ty lẫn các sản phẩm AI tự phát triển.

Một trong những chỉ số được theo dõi sát sao nhất - tỷ lệ giữ chân doanh thu ròng (net revenue retention rate) - đã cải thiện lên 126%, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau nhiều quý đình trệ. Điều này cho thấy các khách hàng hiện hữu đang quay lại tăng chi tiêu với tốc độ nhanh hơn.

Snowflake cũng cho biết mức độ sử dụng các sản phẩm AI assistant của hãng đã tăng hơn gấp đôi theo quý, củng cố quan điểm rằng khách hàng doanh nghiệp đang tích cực đầu tư vào hạ tầng phần mềm AI-native.

Nhà đầu tư xem Snowflake là người chiến thắng trong kỷ nguyên AI

Kết quả này đặc biệt quan trọng bởi nhiều nhà đầu tư từng lo ngại rằng AI tạo sinh có thể phá vỡ mô hình kinh doanh SaaS truyền thống. Những lo ngại đó đã khiến nhiều cổ phiếu phần mềm suy yếu trong năm qua.

Báo cáo của Snowflake đang thách thức quan điểm đó. Thay vì AI thay thế các nền tảng SaaS, kết quả của công ty cho thấy doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm các giải pháp dữ liệu AI trên nền tảng đám mây có khả năng xử lý khối lượng công việc AI quy mô lớn và các ứng dụng AI agentic.

Thỏa thuận khổng lồ với AWS cũng được xem là một sự xác nhận mạnh mẽ về nhu cầu tương lai. Snowflake cam kết chi 6 tỷ USD cho hạ tầng Amazon và các chip AI trong 5 năm tới - mức đầu tư cho thấy ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng rất lớn trong các workload liên quan đến AI.

Báo cáo mạnh, nhưng định giá vẫn rất cao

Dù phản ứng thị trường cực kỳ tích cực, một số nhà đầu tư vẫn thận trọng về định giá. Sau đợt tăng mạnh, Snowflake đang giao dịch với mức price-to-sales khoảng 17 lần - mức rất cao và gần như không để lại nhiều dư địa cho các thất vọng vận hành.

Công ty rõ ràng đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh hơn trở lại, được hỗ trợ bởi nhu cầu AI tăng tốc và xu hướng chi tiêu khách hàng cải thiện. Tuy nhiên, sau cú tăng giá quá mạnh này, phần lớn tin tốt có thể đã được phản ánh vào giá cổ phiếu.

Hiện tại, báo cáo lợi nhuận của Snowflake là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy một số công ty SaaS chọn lọc vẫn có thể phát triển mạnh - và thậm chí tăng tốc tăng trưởng - trong kỷ nguyên AI.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu Salesforce phản ứng tích cực sau quý kinh doanh khả quan - nhưng rủi ro vẫn còn hiện hữu

Cổ phiếu Salesforce (CRM.US) công bố kết quả vượt kỳ vọng của Phố Wall cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, dù thị trường phản ứng thận trọng hơn với triển vọng cả năm và các chỉ số backlog suy yếu. Đồng thời, Salesforce ghi nhận tăng trưởng rất mạnh ở mảng AI Agentforce, với doanh thu thường niên hóa vượt mốc 1 tỷ USD lần đầu tiên.

Những điểm chính

Salesforce báo cáo EPS đạt 3,88 USD so với kỳ vọng 3,12 USD.

Doanh thu đạt 11,13 tỷ USD so với dự báo 11,05 tỷ USD.

Doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận ròng tăng lên 2,11 tỷ USD từ mức 1,54 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thường niên hóa của Agentforce đạt 1,2 tỷ USD (+205% YoY).

Triển vọng doanh thu cả năm thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng thị trường.

Remaining Performance Obligation (RPO) đạt 67,9 tỷ USD so với dự báo 68,6 tỷ USD.

Cổ phiếu gần như đi ngang sau báo cáo lợi nhuận.

AI đang hỗ trợ Salesforce, nhưng thị trường vẫn thận trọng

Tâm điểm lớn nhất đối với nhà đầu tư là tăng trưởng của Agentforce — nền tảng AI của Salesforce được thiết kế để tự động hóa các quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng. Công ty cho biết doanh thu thường niên hóa của Agentforce đã tăng 205% so với cùng kỳ lên 1,2 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD.

CEO Marc Benioff nhấn mạnh rằng AI đang trở thành động lực tăng trưởng ngày càng quan trọng đối với Salesforce, trong khi Slack và các công cụ AI tạo sinh đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các hợp đồng doanh nghiệp quy mô lớn.

Đồng thời, nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng với toàn bộ ngành phần mềm. Thị trường tiếp tục lo ngại rằng AI có thể làm gián đoạn mô hình kinh doanh SaaS truyền thống và gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng dài hạn của các công ty phần mềm lớn.

Triển vọng và backlog gây thất vọng nhẹ

Dù kết quả quý khá mạnh, Salesforce đã đưa ra triển vọng doanh thu cả năm thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của Phố Wall.

Công ty kỳ vọng doanh thu FY2026 trong khoảng 45,9–46,2 tỷ USD, so với mức đồng thuận khoảng 46,12 tỷ USD. Triển vọng này phản ánh:

hiệu suất yếu hơn ở mảng marketing và thương mại,

xu hướng Tableau suy giảm,

biến động gia tăng sau thương vụ mua lại Informatica.

Nhà đầu tư cũng phản ứng tiêu cực với chỉ số Remaining Performance Obligation (RPO), thước đo doanh thu hợp đồng trong tương lai. Chỉ số này đạt 67,9 tỷ USD so với kỳ vọng thị trường 68,6 tỷ USD.

Salesforce tiếp tục đầu tư mạnh vào AI và Slack

Salesforce tiếp tục mở rộng mạnh mẽ hoạt động AI đồng thời tích hợp sâu hơn Slack — nền tảng mà công ty đã mua lại năm 2020 với giá hơn 27 tỷ USD.

Marc Benioff cho biết Slack đã tham gia vào gần một nửa số hợp đồng của Salesforce có giá trị trên 1 triệu USD trong quý gần nhất. CEO cũng gợi ý rằng Slack cuối cùng có thể trở thành một mảng kinh doanh tạo ra tới 10 tỷ USD doanh thu định kỳ hàng năm.

Công ty cũng đang tăng tuyển dụng, chủ yếu ở bộ phận bán hàng, với lập luận rằng dù AI agent ngày càng phổ biến, các đội ngũ bán hàng truyền thống vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc mở rộng hoạt động doanh nghiệp.

Thị trường vẫn đang cố xác định liệu AI sẽ hỗ trợ hay gây tổn hại cho SaaS

Kết quả của Salesforce cho thấy AI có thể đồng thời hỗ trợ tăng trưởng cho các nền tảng phần mềm lớn nhưng cũng tạo ra những lo ngại về tương lai của chính mô hình SaaS. Một mặt, Agentforce đang tăng trưởng rất nhanh và AI đang thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm của Salesforce. Mặt khác, nhà đầu tư vẫn lo ngại về tăng trưởng chậm lại ở các mảng phần mềm truyền thống cũng như áp lực cạnh tranh gia tăng liên quan đến AI tạo sinh. Hiện tại, báo cáo lợi nhuận của Salesforce có thể được xem là vững chắc về mặt vận hành, nhưng chưa đủ mạnh để hoàn toàn thay đổi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với các công ty SaaS quy mô lớn.

Nguồn: xStation5