CẬP NHẬT MỚI: Vàng và chỉ số tăng mạnh sau dữ liệu lạm phát PCE và GDP của Mỹ

Dữ liệu PCE tháng 4 gây bất ngờ theo hướng tích cực, với lạm phát hàng tháng đạt 0,4% MoM, thấp hơn kỳ vọng thị trường ở mức 0,5%. Kết quả này cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt nhẹ so với tháng 3, khi PCE tăng mạnh 0,7% MoM. Trên cơ sở hàng năm, lạm phát PCE tổng thể vẫn giữ ở mức 3,8% YoY, đúng với dự báo.

Core PCE mang đến bất ngờ tích cực

Core PCE — thước đo lạm phát ưa thích của Fed — chỉ tăng 0,2% MoM, tốt hơn kỳ vọng 0,3%. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy áp lực lạm phát cơ bản đang hạ nhiệt nhanh hơn so với thị trường dự đoán. Trên cơ sở hàng năm, Core PCE đạt 3,3% YoY, phù hợp với đồng thuận thị trường, nhưng kết hợp với số liệu hàng tháng thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể xem đây là tín hiệu mở đường cho việc Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn.

GDP bị điều chỉnh giảm

Ước tính lần hai của GDP quý I/2026 gây thất vọng khi chỉ đạt 1,6% QoQ, thấp hơn kỳ vọng 2,0% và mức công bố trước đó là 2,0%. Việc điều chỉnh giảm này xác nhận rằng nền kinh tế Mỹ đang chậm lại nhiều hơn so với dự kiến trước đây.

Tác động tới thị trường

Tổng hợp lại, dữ liệu lần này cho thấy môi trường rủi ro đình lạm đang dịu hơn. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là trọng tâm chính của thị trường, và số liệu tương đối tích cực hôm nay đang hỗ trợ đà phục hồi của chỉ số US100 chỉ vài phút sau khi công bố dữ liệu.

