CẬP NHẬT MỚI: Bảng Anh phục hồi 📈 GDP Anh bất ngờ tăng trong tháng 3

13:00, Vương quốc Anh, dữ liệu GDP:
- Ước tính GDP tháng 3 YoY: 1.2% (Dự báo 1.1%, Trước đó 1.0%)
- Ước tính GDP tháng 3 MoM: 0.3% (Dự báo -0.1%, Trước đó 0.5%)
- GDP quý I YoY (ước tính sơ bộ): 1.1% (Dự báo 0.8%, Trước đó 1.0%)
GDP thực của United Kingdom tăng 0,6% trong ba tháng tính đến tháng 3 năm 2026, chủ yếu nhờ lĩnh vực dịch vụ mở rộng 0,8%. Bán lẻ, bán buôn và công nghệ thông tin là những động lực chính của đà tăng này. Đáng chú ý, lĩnh vực xây dựng quay trở lại tăng trưởng với mức 0,4% sau 5 quý suy giảm liên tiếp, trong khi sản lượng công nghiệp tăng nhẹ 0,2%.
Riêng trong tháng 3, GDP theo tháng tăng 0,3%, được hỗ trợ bởi mức tăng mạnh 1,5% trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, mức tăng này bị bù trừ một phần bởi sản lượng công nghiệp giảm 0,2%. Tính theo năm, nền kinh tế tăng 1,0% so với năm 2025, phản ánh sự ổn định của hầu hết các phân ngành dịch vụ và hoạt động kinh doanh tích cực.
GBPUSD đã tạm dừng đà giảm đầu phiên và phục hồi nhẹ, qua đó tránh quay lại mức đáy 2 tuần được thiết lập vào hôm qua.
Nguồn: xStation5
