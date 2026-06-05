CẬP NHẬT MỚI: Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tăng vọt 🚀EURUSD giảm 0,2% 📉

19:30, Hoa Kỳ, Bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls) tháng 5:

Nonfarm Payrolls thực tế: 172 nghìn (Dự báo: 88 nghìn, Kỳ trước: 115 nghìn)

Private Payrolls thực tế: 120 nghìn (Dự báo: 89 nghìn, Kỳ trước: 123 nghìn)

Government Payrolls thực tế: 52 nghìn (Dự báo: -, Kỳ trước: -8 nghìn)

Tỷ lệ thất nghiệp thực tế: 4,3% (Dự báo: 4,3%, Kỳ trước: 4,3%)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thực tế: 61,8% (Dự báo: 61,8%, Kỳ trước: 61,8%)

Thu nhập bình quân theo giờ (YoY) thực tế: 3,4% (Dự báo: 3,4%, Kỳ trước: 3,6%)

Nguồn: XTB Research, data from Bloomberg.

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ trong tháng 5 đã tăng mạnh lên 172 nghìn việc làm, vượt xa mức đồng thuận của thị trường là 88 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đúng như kỳ vọng khi duy trì ổn định ở mức 4,3%. Thu nhập bình quân theo giờ cũng phù hợp với dự báo, tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng chú ý nhất của báo cáo lần này có lẽ là các đợt điều chỉnh tăng mạnh đối với dữ liệu của các tháng trước, qua đó nhiều khả năng sẽ củng cố quan điểm "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Số liệu tháng 3 được điều chỉnh tăng từ 178 nghìn lên 185 nghìn.

Số liệu tháng 4 được điều chỉnh tăng từ 115 nghìn lên 179 nghìn.

Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đã xóa sạch mức giảm trước đó sau khi báo cáo mạnh hơn kỳ vọng được công bố (từ mức giảm 0,2% hiện quay trở lại giao dịch quanh mức tham chiếu), trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ suy yếu do triển vọng thị trường lao động tiếp tục vững chắc làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Nguồn: xStation5