CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo ADP của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến ​​📉EURUSD tăng 0,3%

Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ (tháng 9 năm 2025): -32 nghìn (Dự báo 50,5 nghìn, Trước đó 54 nghìn, Đã sửa đổi -3 nghìn) Thị trường đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất nữa của Fed trong năm nay, đồng đô la Mỹ suy yếu. Báo cáo ADP cũng cho thấy rằng thị trường lao động mạnh mẽ trước đó ở Mỹ đã suy yếu, nhường chỗ cho sự bất ổn trong kinh doanh và tình trạng đóng băng tuyển dụng dần dần đang diễn ra.

