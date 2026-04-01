CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo ADP của Mỹ cao hơn dự kiến

áo cáo ADP Mỹ (thay đổi việc làm khu vực tư nhân): 62.000 so với 40.000 dự kiến; mức việc làm khu vực tư nhân trong báo cáo ADP tăng cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế trong tháng 3, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh. Mức việc làm khu vực tư nhân tăng 62.000 (ước tính +40.000) trong tháng 3, so với mức điều chỉnh +66.000 trong tháng 2, theo ADP Research Institute và Stanford Digital Economy Lab.

Ước tính dao động từ +33.000 đến +96.000, dựa trên ý kiến của 25 nhà kinh tế.

Việc làm trong ngành sản xuất tăng 30.000.

Việc làm trong ngành dịch vụ tăng 32.000. Hợp đồng tương lai đồng USD (USDIDX) tăng sau khi công bố số liệu. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.