CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo NFP của Mỹ thấp hơn kỳ vọng 🚩 US100 phản ứng

Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls - NFP) tăng 57 nghìn việc làm, thấp hơn nhiều so với mức 113 nghìn dự báo và 172 nghìn của kỳ trước. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống 4,2%, tốt hơn kỳ vọng 4,3% (kỳ trước: 4,3%).

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 215 nghìn, thấp hơn nhẹ so với mức dự báo 218 nghìn và không đổi so với kỳ trước (215 nghìn).

Thu nhập bình quân theo giờ (YoY) tăng 3,5%, cao hơn mức dự báo 3,4% (kỳ trước: 3,4%).

Việc làm khu vực tư nhân chỉ tăng 49 nghìn, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 107 nghìn (kỳ trước: 120 nghìn).

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 1,814 triệu, thấp hơn nhẹ so với mức dự báo 1,820 triệu (kỳ trước: 1,821 triệu).

Số giờ làm việc bình quân mỗi tuần giữ nguyên ở 34,3 giờ, đúng như kỳ vọng.

Thu nhập bình quân theo giờ (MoM) tăng 0,3%, đúng bằng mức dự báo và kỳ trước.

Việc làm trong lĩnh vực sản xuất tăng 3 nghìn, phù hợp với dự báo nhưng thấp hơn mức 7 nghìn của kỳ trước.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 61,5%, thấp hơn mức dự báo 61,8% và kỳ trước.

Việc làm khu vực chính phủ giảm 8 nghìn, sau khi đã tăng 52 nghìn trong tháng trước. US100 tăng điểm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, phản ánh tốc độ tạo việc làm thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức rất thấp và thấp hơn dự báo. Nguồn: xStation5

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