CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến ​​🗽

Niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ (tháng 10) đạt 94,6 so với dự đoán 93,75 và 94,2 trước đó

Chỉ số kỳ vọng: 71,5 so với 73,4 trước đó

Chỉ số tình hình hiện tại: 129,3 so với 125,4 trước đó

Richmond Fed: -4 so với -12 dự đoán và -17 trước đó

Chỉ số US500 gần như không phản ứng với dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh hơn dự kiến ​​của Hoa Kỳ. Kỳ vọng lạm phát trung bình 12 tháng của người tiêu dùng vẫn ở mức cao, tăng nhẹ lên 5,9% trong tháng 10 từ mức 5,8% trong tháng 9.

Nguồn: xStation5