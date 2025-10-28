CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến ​​🗽

- Niềm tin người tiêu dùng CB Hoa Kỳ (tháng 10) mạnh hơn dự kiến một chút
- Chỉ số Fed Richmond đạt mức cao hơn nhiều so với dự kiến
- Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tăng nhẹ ở mức 5,9% so với mức 5,8% cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9
Niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ (tháng 10) đạt 94,6 so với dự đoán 93,75 và 94,2 trước đó
Chỉ số kỳ vọng: 71,5 so với 73,4 trước đó
Chỉ số tình hình hiện tại: 129,3 so với 125,4 trước đó
Richmond Fed: -4 so với -12 dự đoán và -17 trước đó
Chỉ số US500 gần như không phản ứng với dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ. Kỳ vọng lạm phát trung bình 12 tháng của người tiêu dùng vẫn ở mức cao, tăng nhẹ lên 5,9% trong tháng 10 từ mức 5,8% trong tháng 9.
Nguồn: xStation5
Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
