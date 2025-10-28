Đọc thêm
CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến ​​🗽

Điểm nổi bật
US500
Chỉ số
-
-
Điểm nổi bật
  • Niềm tin người tiêu dùng CB Hoa Kỳ (tháng 10) mạnh hơn dự kiến ​​một chút
  • Chỉ số Fed Richmond đạt mức cao hơn nhiều so với dự kiến
  • Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tăng nhẹ ở mức 5,9% so với mức 5,8% cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9

Niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ (tháng 10) đạt 94,6 so với dự đoán 93,75 và 94,2 trước đó

  • Chỉ số kỳ vọng: 71,5 so với 73,4 trước đó

  • Chỉ số tình hình hiện tại: 129,3 so với 125,4 trước đó

Richmond Fed: -4 so với -12 dự đoán và -17 trước đó

Chỉ số US500 gần như không phản ứng với dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh hơn dự kiến ​​của Hoa Kỳ. Kỳ vọng lạm phát trung bình 12 tháng của người tiêu dùng vẫn ở mức cao, tăng nhẹ lên 5,9% trong tháng 10 từ mức 5,8% trong tháng 9.

 

Nguồn: xStation5

31 tháng 10, 2025, 16:23

