19:35 · 28 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu thị trường nhà ở Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến ​​🗽US100 tăng

  • Chỉ số giá nhà tại Hoa Kỳ (tháng 8): +0,4% (Dự kiến: -0,1%, Trước đó: -0,1%, Sửa đổi: 0)

Chỉ số giá nhà FHFA của Hoa Kỳ tháng 8:

  • Công bố: +0,4% (Dự kiến: -0,1% , Trước đó: -0,1% , Sửa đổi: 0 )

Giá nhà tại Mỹ bất ngờ tăng vào tháng 8. Sau nhiều tháng giảm nhẹ, thị trường dự đoán giá nhà sẽ tiếp tục giảm, nhưng dữ liệu lại mạnh hơn đáng kể so với dự kiến.

Hợp đồng tương lai trên chỉ số US100 đang cho thấy mức tăng nhẹ trước khi phiên giao dịch tại Hoa Kỳ mở cửa.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian M15)

Nguồn: xStation5

31 tháng 10, 2025, 16:23

