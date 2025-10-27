CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số sản xuất của Fed Dallas vượt ước tính 📈 EURUSD ổn định quanh mức 1,163

- Chỉ số sản xuất của Dallas tăng cao hơn dự kiến
- Nhưng vẫn nằm trong vùng tiêu cực
- Chỉ số sản xuất của Dallas tăng cao hơn dự kiến
- Nhưng vẫn nằm trong vùng tiêu cực
21:30, Hoa Kỳ - Chỉ số Doanh nghiệp Sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 10:
-
Thực tế -5,00
-
Dự báo -7,8
-
Trước đó -8,70
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Dự trữ dầu của Hoa Kỳ giảm mạnh 📌
CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất 0,25%✂️
Thị trường nổi bật: AUDUSD (29.10.2025)
Lịch kinh tế: Fed, BoC và báo cáo thu nhập của Mag 7 - Điểm nhấn của ngày hôm nay
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.