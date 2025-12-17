CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ cho thấy kết quả trái chiều 📌

Biến động hàng tuần của tồn kho nhiên liệu:
Tồn kho dầu thô: −1,27 triệu thùng (dự báo: −2,2 triệu thùng; kỳ trước: −1,81 triệu thùng)
Tồn kho xăng: +4,81 triệu thùng (dự báo: +2,1 triệu thùng; kỳ trước: +6,4 triệu thùng)
Tồn kho sản phẩm chưng cất: +1,71 triệu thùng (dự báo: +2,0 triệu thùng; kỳ trước: +2,5 triệu thùng)
Vì sao các dữ liệu này quan trọng?
Biến động tồn kho nhiên liệu hàng tuần là chỉ báo then chốt đối với thị trường năng lượng và giới đầu tư, vì chúng phản ánh cán cân cung – cầu. Việc tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng có thể cho thấy nhu cầu tiêu dùng yếu hơn hoặc tình trạng dư cung, từ đó gây áp lực giảm giá lên các sản phẩm tinh chế. Trong khi đó, mức giảm tồn kho dầu thô thấp hơn kỳ vọng cho thấy thị trường dầu không căng thẳng như dự đoán, qua đó hạn chế dư địa tăng giá của dầu thô.
Đánh giá dữ liệu tồn kho nhiên liệu tuần này
Số liệu cho thấy bức tranh trái chiều của thị trường nhiên liệu. Tồn kho dầu thô giảm 1,27 triệu thùng, thấp hơn mức giảm dự báo (−2,2 triệu thùng) và nhỏ hơn so với tuần trước (−1,81 triệu thùng). Điều này có thể phản ánh nhu cầu yếu hơn hoặc nguồn cung dầu thô cao hơn.
Ngược lại, tồn kho các sản phẩm tinh chế tăng đáng kể. Tồn kho xăng tăng 4,81 triệu thùng — cao hơn nhiều so với dự báo (+2,1 triệu thùng), dù thấp hơn mức tăng mạnh của tuần trước (+6,4 triệu thùng). Tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,71 triệu thùng, thấp hơn kỳ vọng (+2,0 triệu thùng) và thấp hơn tuần trước (+2,5 triệu thùng).
Nhìn chung, dữ liệu cho thấy áp lực dư cung vẫn hiện hữu trên thị trường nhiên liệu, đặc biệt là ở phân khúc xăng, trong khi mức sụt giảm tồn kho dầu thô chỉ ở mức vừa phải. Sự kết hợp này có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của dầu thô trong ngắn hạn.
CẬP NHẬT MỚI: NATGAS giảm nhẹ sau khi lượng tồn kho của EIA giảm thấp hơn dự kiến.
⏫Giá dầu tăng 2% do bất ổn về nguồn cung
OIL.WTI giảm 2.5% 📉
Tin đầu ngày (16.12.2025): Lo ngại trong lĩnh vực công nghệ khiến thị trường giảm điểm.
