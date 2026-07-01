CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo tồn kho dầu vẫn cho thấy lượng tồn kho tiếp tục giảm

Tồn kho dầu thô (Crude Oil Inventories): Giảm 3,775 triệu thùng. Mức giảm này thấp hơn một chút so với kỳ vọng 4 triệu thùng, nhưng vẫn tích cực hơn so với tuần trước khi tồn kho giảm gần 6,1 triệu thùng. Tổng lượng tồn kho hiện ở mức 408,359 triệu thùng, giảm 0,92%.

Tồn kho xăng (Gasoline Inventories): Giảm 2,33 triệu thùng (giảm 1,08%). Thị trường chỉ kỳ vọng giảm 0,9 triệu thùng, trong khi tuần trước tồn kho lại tăng 2,06 triệu thùng.

Tồn kho sản phẩm chưng cất (Distillate Inventories): Tăng 2,48 triệu thùng (tăng 2,34%). Thị trường dự báo giảm 0,8 triệu thùng, trong khi tuần trước tăng 3,06 triệu thùng.

Tồn kho tại trung tâm Cushing: Tăng 709.000 thùng, lên 19,666 triệu thùng. Điều này phần nào xoa dịu lo ngại gần đây rằng lượng tồn kho tại trung tâm này sẽ giảm xuống mức quá thấp.

Công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu: Tăng 0,50% so với tuần trước.

Nhập khẩu dầu thô của Mỹ: Giảm 291.000 thùng/ngày (bpd), xuống còn 5,279 triệu thùng/ngày.

Bình luận về số liệu

Báo cáo EIA hôm nay nhìn chung mang tính hỗ trợ cho giá dầu, tuy nhiên thị trường dầu vẫn đang giảm do tâm lý tích cực liên quan đến việc eo biển Hormuz tiếp tục được mở cửa. Những điểm đáng chú ý trong báo cáo gồm:

1. Nhu cầu vẫn mạnh, tồn kho dầu thô tiếp tục giảm. Điểm nổi bật nhất của báo cáo là tồn kho dầu thô tiếp tục giảm 3,775 triệu thùng.. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ hai yếu tố:. Công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Mỹ tăng (+0,50%). Lượng dầu nhập khẩu giảm gần 300.000 thùng/ngày. Phần lớn mức giảm tồn kho tập trung tại khu vực Bờ Vịnh Mexico (Gulf Coast) – trung tâm của ngành lọc hóa dầu Mỹ.

2. Thị trường nhiên liệu (Xăng so với sản phẩm chưng cất). Một tín hiệu rất tích cực đối với nhu cầu tiêu dùng là tồn kho xăng giảm mạnh 2,33 triệu thùng, cho thấy mùa du lịch tại Mỹ đang diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, triển vọng tích cực này bị phần nào hạn chế bởi việc tồn kho sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) bất ngờ tăng gần 2,5 triệu thùng. Điều này có thể phản ánh: Hoạt động công nghiệp đang chậm lại đôi chút hoặc nhu cầu vận tải hạng nặng suy yếu. Dù vậy, crack spread trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy nhu cầu đối với nhiên liệu thành phẩm vẫn khá mạnh hoặc nguồn cung còn tương đối hạn chế.

3. Trung tâm Cushing: Một yếu tố mang tính tiêu cực nhẹ là lượng tồn kho tại Cushing tăng thêm 709.000 thùng.. Điều này cho thấy nguồn cung vật chất tại điểm giao nhận của hợp đồng tương lai WTI đã được cải thiện phần nào.

Tồn kho dầu tiếp tục xu hướng giảm mạnh. Đồng thời, lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu Chiến lược Mỹ (SPR) cũng tiếp tục suy giảm. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB.

Crack Spread hiện đã quay trở lại vùng đỉnh cục bộ gần đây, cho thấy nhu cầu nhiên liệu rất cao hoặc nguồn cung đang thiếu hụt. Những mức chênh lệch lớn như vậy là hiện tượng khá hiếm trên thị trường. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB.

Giá dầu WTI tiếp tục giảm trong ngày hôm nay xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát, hiện chỉ còn cao hơn khoảng 1,5% so với mức đóng cửa vào cuối tháng 2. Nguồn: xStation5.