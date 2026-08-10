GOLD - Liệu CPI có góp phần khiến cho Fed “ôn hòa” hơn?

Giá Vàng đã tăng gần 7% trong tuần qua, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Đà tăng bứt phá này được thúc đẩy bởi báo cáo việc làm suy yếu của Mỹ cùng những diễn biến tích cực tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, ngay trong phiên đầu tuần, giá Vàng đang có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước khi báo cáo lạm phát CPI của Mỹ được công bố trong tuần này. Dù kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm đáng kể, triển vọng này vẫn có thể thay đổi nếu báo cáo lạm phát cho thấy những bất ngờ theo hướng tăng. Đặc biệt, Chủ tịch Fed đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn đang cao hơn mức mục tiêu 2%. Vì vậy, CPI tháng 7 có thể trở thành yếu tố quan trọng định hướng bối cảnh của giá Vàng trong những phiên tới. Câu hỏi được đặt ra là liệu báo cáo lạm phát sắp tới có mang đến bất kỳ bất ngờ nào đủ lớn để làm thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ của thị trường hay không.

NFP yếu một cách bất ngờ

Báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ tiếp tục phát đi những tín hiệu đáng lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động. Trong tháng trước, khu vực phi nông nghiệp bất ngờ mất 23.000 việc làm, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của giới phân tích. Đáng chú ý hơn, số liệu tháng 6 cũng được điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 20.000 việc làm. Những thay đổi này cho thấy đà suy yếu của thị trường lao động có thể đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Diễn biến việc làm giữa các lĩnh vực cũng không đồng đều. Ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục ghi nhận mức tăng việc làm, nhưng lại xuất hiện sự sụt giảm đáng kể trong giáo dục, bán lẻ và dịch vụ tài chính. Xu hướng này tương đồng với các khảo sát ISM, khi chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ cũng cho thấy dấu hiệu thu hẹp.

Sự phân hóa về số lượng việc làm mới theo từng ngành. Nguồn: BLS.GOV

Một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Tuy nhiên, sự cải thiện này không hoàn toàn phản ánh sức khỏe tích cực của thị trường lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tiếp tục giảm xuống 61,4%, mức thấp nhất kể từ năm 2021. Điều này cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu lực lượng lao động có thể đang giúp tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, ngay cả khi nền kinh tế không tạo thêm nhiều việc làm mới.

Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn đang ở mức thấp. Nguồn: BLS.GOV

Bức tranh hiện tại cho thấy cả tốc độ tuyển dụng và sa thải tại Mỹ đều đang ở mức thấp, trong khi hoạt động tuyển dụng đã suy yếu đáng kể kể từ đầu năm 2026. Đây là yếu tố làm giảm khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt trong ngắn hạn. Sau báo cáo việc làm, CME FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng tới giảm xuống 43%, từ mức 57% trước khi số liệu được công bố.

Dù vậy, không nên vội kết luận rằng thị trường lao động Mỹ đang suy yếu trên mọi phương diện. Sự sụt giảm việc làm trong ngành giáo dục có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ yếu tố mùa vụ, đặc biệt khi đây vốn là một trong những lĩnh vực có mức biến động việc làm lớn trong năm. Tuy nhiên, với tốc độ tạo việc làm đang chậm lại rõ rệt, báo cáo lần này vẫn là một tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang mất dần động lực. Điều này có thể tiếp tục tác động mạnh đến kỳ vọng lãi suất và tạo ra biến động lớn trên các thị trường tài chính trong những tuần đầu tháng 8.

Trọng tâm sẽ chuyển sang báo cáo lạm phát tháng 7

Sau cú sốc từ NFP, tâm điểm của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo CPI tháng 7. Thị trường hiện đang kỳ vọng lạm phát Mỹ trong tháng 7 sẽ tiếp tục hạ nhiệt nhẹ, với CPI tổng thể được dự báo ở mức 3,4%, trong khi CPI lõi có thể giảm xuống 2,5%. Tuy nhiên, dù có sự cải thiện, cả hai chỉ số vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu lạm phát 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đề ra.

Đây cũng chính là điểm đáng chú ý nhất của báo cáo lần này. Với việc Fed vẫn đặc biệt quan tâm đến khả năng đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy áp lực giá đang dai dẳng đều có thể khiến ngân hàng trung ương trở nên thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách.

Trong bối cảnh thị trường lao động đã xuất hiện những dấu hiệu suy yếu, dữ liệu CPI tháng 7 thậm chí có thể trở thành yếu tố quan trọng hơn trong việc định hình kỳ vọng lãi suất. Nhà đầu tư hiện đặc biệt quan tâm đến việc lạm phát sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu 2% hay tiếp tục duy trì ở mức cao.

Nếu CPI thực tế cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 có thể nhanh chóng quay trở lại. Kịch bản này nhiều khả năng sẽ hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, đồng thời tạo thêm áp lực lên các tài sản nhạy cảm với lãi suất như vàng. Ngược lại, một báo cáo CPI thấp hơn kỳ vọng sẽ củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt, qua đó mở ra thêm dư địa cho Fed điều chỉnh chính sách theo hướng mềm mỏng hơn.

Thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz vẫn còn mong manh

Bên cạnh dữ liệu kinh tế Mỹ, diễn biến tại Trung Đông vẫn là yếu tố không thể bỏ qua, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz. Đã xuất hiện một số bước tiến trong việc khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến đường biển quan trọng này, trong đó Iran được cho là đã bắt đầu thu phí đối với các tàu thương mại đi qua. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi rõ ràng về thỏa thuận này. Tổng thống Donald Trump hiện vẫn duy trì quan điểm lạc quan rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt và các cuộc đàm phán giữa các bên vẫn đang được tiếp tục.

Cho đến nay, chưa ghi nhận thêm các cuộc tấn công trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran. Diễn biến đáng chú ý nhất là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, những sự kiện này chưa làm gián đoạn tiến trình đàm phán, vốn được kỳ vọng sẽ đưa các bên quay trở lại Biên bản ghi nhớ và cuối cùng hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn.

Dù không xuất hiện thêm các cuộc tấn công trực tiếp giữa Mỹ và Iran, giá dầu Brent vẫn đóng cửa tuần trước trên mức 80 USD/thùng. Điều này cho thấy sự kiên nhẫn của thị trường đang dần suy giảm khi tiến trình đàm phán chưa đạt được những bước tiến đủ rõ ràng.

Đáng chú ý, thời điểm mùa thu tại Bắc bán cầu đang đến gần, khiến những lo ngại về nhu cầu năng lượng và nguồn cung trở nên đáng quan tâm hơn. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục kéo dài hoặc xuất hiện thêm bất kỳ gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, giá dầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó tạo thêm áp lực lên lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Vàng đứng trước hai kịch bản

Sau mức tăng gần 7% trong tuần qua, vàng đang bước vào một giai đoạn mà dư địa tăng tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu kinh tế thay vì chỉ dựa vào động lực kỹ thuật.

Kịch bản tích cực nhất đối với vàng là CPI tiếp tục hạ nhiệt trong khi thị trường lao động duy trì xu hướng suy yếu. Khi đó, kỳ vọng Fed tăng lãi suất sẽ tiếp tục giảm, lợi suất và đồng USD chịu áp lực, tạo điều kiện để vàng mở rộng xu hướng tăng. Ngược lại, nếu CPI bất ngờ tăng mạnh, thị trường có thể nhanh chóng đảo ngược kỳ vọng sau NFP. Lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng trở lại sẽ tạo áp lực lên vàng, đặc biệt sau khi kim loại quý vừa trải qua một tuần tăng mạnh.

Về trung hạn, bức tranh vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về một phía. Thị trường lao động đang mất động lực, nhưng lạm phát vẫn cao; Fed muốn kiểm soát giá cả, trong khi tăng trưởng kinh tế bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, rủi ro địa chính trị và nguồn cung năng lượng vẫn có thể khiến lạm phát biến động trở lại.

Vì vậy, CPI tháng 7 sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất đối với đà tăng hiện tại của vàng. Một báo cáo lạm phát đủ yếu có thể giúp thị trường củng cố kỳ vọng Fed chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn và mở rộng dư địa tăng cho kim loại quý. Ngược lại, một bất ngờ theo hướng tăng có thể buộc nhà đầu tư phải định giá lại toàn bộ triển vọng lãi suất và biến đợt tăng mạnh của vàng trong tuần qua thành một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Nhịp tăng gần đây đã đưa giá Vàng tiếp cận với vùng kháng cự quan trọng quanh 4.350 USD/oz. Đây được xem là vùng giá then chốt, có thể quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường. Nếu giá bứt phá dứt khoát lên trên 4.350 USD/oz, xu hướng tăng nhiều khả năng sẽ được củng cố, mở ra dư địa để giá hướng tới mục tiêu tiếp theo quanh 4.450 USD/oz.

Tuy nhiên, 4.350 USD/oz cũng đang là chốt chặn quan trọng mà phe bán cần bảo vệ. Đồng thời, chỉ báo RSI đã tiến vào vùng quá mua và bắt đầu xuất hiện tín hiệu phân kỳ, cho thấy động lực tăng đang có dấu hiệu suy yếu. Sự kết hợp giữa vùng kháng cự mạnh và tín hiệu động lượng này làm gia tăng khả năng Vàng sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong trường hợp vùng hỗ trợ 4.300 USD/oz bị xuyên thủng, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy giá lùi về khu vực 4.200 USD/oz. Ngược lại, nếu phe mua vẫn duy trì được giá trên 4.300 USD/oz và sau đó phá vỡ thành công 4.350 USD/oz, xu hướng tăng sẽ có thêm cơ sở để tiếp diễn.