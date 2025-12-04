Lịch kinh tế: Điểm nhấn hôm nay - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ và doanh số bán lẻ của Eurozone

Sau khi công bố dữ liệu ISM sản xuất và dịch vụ trong tuần này, lịch vĩ mô của Hoa Kỳ trở nên khá nhẹ. Hôm nay, tâm điểm chú ý sẽ là số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp, vốn sẽ cung cấp một góc nhìn mới về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ. Tại châu Âu, nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu bán lẻ, được dự báo tăng mạnh hơn so với kỳ trước.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
15:00 - Thụy Sĩ, Tỷ lệ thất nghiệp: Dự báo: 3% so với 3% kỳ trước (điều chỉnh theo mùa)
15:30 - Eurozone, PMI (đọc kỳ trước):
Eurozone: 44
Đức: 42.8
Pháp: 39.8
Ý: 50.7
16:30 - Vương quốc Anh, PMI Xây dựng: dự kiến 44.6 so với 44.1 kỳ trước
17:00 - Eurozone, Doanh số bán lẻ:
So với cùng kỳ năm: dự báo 1.3% so với 1% kỳ trước
So với tháng trước: 0% so với 0.1% kỳ trước
19:30 - Hoa Kỳ, Báo cáo Challenger: Trước đó 153.07 nghìn
20:30 - Hoa Kỳ, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Dự báo 220 nghìn so với 216 nghìn kỳ trước
Đơn xin trợ cấp tiếp tục: dự báo 1.962 triệu so với 1.960 triệu kỳ trước
22:00 - Canada, Ivey PMI: Trước đó 52.4
22:30 - Hoa Kỳ, Thay đổi tồn kho khí tự nhiên: Dự báo -18 tỷ feet khối, Trước đó -11 tỷ feet khối
Phát biểu từ các ngân hàng trung ương
19:45 - Thành viên BoE Mann
20:00 - Thành viên ECB Cipollone
22:00 - Thành viên ECB Lane
00:00 sáng mai - Thành viên Fed Bowman
01:00 sáng mai - Thành viên ECB de Guindos
CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada thấp hơn dự kiến🍁USDCAD giảm mạnh📉
CẬP NHẬT MỚI: GDP khu vực đồng Euro cao hơn một chút so với kỳ vọng!📈 EURUSD đi ngang
CẬP NHẬT MỚI: Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức trong tháng 10 cao hơn dự kiến; EURUSD tăng 📌
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo lạm phát PCE 🔎
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.