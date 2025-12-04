Lịch kinh tế: Điểm nhấn hôm nay - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ và doanh số bán lẻ của Eurozone

Sau khi công bố dữ liệu ISM sản xuất và dịch vụ trong tuần này, lịch vĩ mô của Hoa Kỳ trở nên khá nhẹ. Hôm nay, tâm điểm chú ý sẽ là số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp, vốn sẽ cung cấp một góc nhìn mới về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ. Tại châu Âu, nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu bán lẻ, được dự báo tăng mạnh hơn so với kỳ trước.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

15:00 - Thụy Sĩ, Tỷ lệ thất nghiệp: Dự báo: 3% so với 3% kỳ trước (điều chỉnh theo mùa)

15:30 - Eurozone, PMI (đọc kỳ trước):

Eurozone: 44

Đức: 42.8

Pháp: 39.8

Ý: 50.7

16:30 - Vương quốc Anh, PMI Xây dựng: dự kiến 44.6 so với 44.1 kỳ trước

17:00 - Eurozone, Doanh số bán lẻ:

So với cùng kỳ năm: dự báo 1.3% so với 1% kỳ trước

So với tháng trước: 0% so với 0.1% kỳ trước

19:30 - Hoa Kỳ, Báo cáo Challenger: Trước đó 153.07 nghìn

20:30 - Hoa Kỳ, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Dự báo 220 nghìn so với 216 nghìn kỳ trước

Đơn xin trợ cấp tiếp tục: dự báo 1.962 triệu so với 1.960 triệu kỳ trước

22:00 - Canada, Ivey PMI: Trước đó 52.4

22:30 - Hoa Kỳ, Thay đổi tồn kho khí tự nhiên: Dự báo -18 tỷ feet khối, Trước đó -11 tỷ feet khối

Phát biểu từ các ngân hàng trung ương

19:45 - Thành viên BoE Mann

20:00 - Thành viên ECB Cipollone

22:00 - Thành viên ECB Lane

00:00 sáng mai - Thành viên Fed Bowman

01:00 sáng mai - Thành viên ECB de Guindos