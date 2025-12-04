Tin đầu ngày (04.12.2025): Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng trưởng; đồng đạt đỉnh mới 🚀

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa khá thận trọng nhưng hiện kết thúc ngày giao dịch với mức tăng nhẹ. Nhóm dẫn đầu rõ rệt hôm nay là các công ty thuộc US2000 (chỉ số Russell 2000 +1,50%), tức nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu PMI và ISM khả quan cùng với số liệu ADP yếu hơn dự kiến, làm dấy lên kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Các công ty trong chỉ số US500 hoạt động kém hơn một chút, nhưng chỉ số này vẫn tăng hơn 0,28%. Nhóm yếu nhất là các công ty công nghệ. Chỉ số US100 chỉ tăng 0,07%, với lực kéo xuống chủ yếu đến từ Nvidia, Microsoft, Eli Lilly và Netflix.

Giá đồng tiếp tục tăng mạnh, lập đỉnh lịch sử mới trên 11.400 USD/tấn. Thị trường lo ngại nguy cơ thiếu hụt đồng. Các nhà máy lọc – luyện của Trung Quốc đang cắt giảm sản lượng, và một loạt tai nạn tại các mỏ trong những tháng gần đây đã khiến nguồn cung nguyên liệu thô sụt giảm đáng kể.

Báo cáo ADP khu vực tư nhân cho thấy số lượng việc làm giảm 32 nghìn trong tháng 11, chủ yếu do cắt giảm ở các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và lớn lại tăng tuyển dụng, cho thấy thị trường lao động đang ở trạng thái mất cân đối. Môi trường vĩ mô vẫn bất ổn và sức khỏe người tiêu dùng đang suy yếu.

Báo cáo ISM dịch vụ tháng 11 cho thấy tốc độ tăng trưởng hoạt động dịch vụ tại Mỹ duy trì ở mức vừa phải nhưng ổn định. Chỉ số ISM dịch vụ tổng thể tăng lên 52,6.

Chỉ số giá giảm mạnh xuống 65,4 từ mức 70,0. Điều này cho thấy áp lực lạm phát trong ngành dịch vụ đang hạ nhiệt, mặc dù mức chỉ số vẫn còn tương đối cao.

Sản xuất công nghiệp Mỹ theo tháng nhích nhẹ từ -0,1% lên +0,1%, vượt kỳ vọng 0%. Mức sử dụng công suất hầu như không thay đổi và thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Microsoft đã bác bỏ báo cáo từ The Information cho rằng công ty đã hạ mục tiêu tăng trưởng doanh số và chỉ tiêu bán hàng cho một số sản phẩm AI sau khi một số đội ngũ bán hàng không đạt mục tiêu nội bộ. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Microsoft ban đầu giảm gần -3% xuống khoảng 475 USD nhưng đã hồi phục một phần, hiện chỉ còn giảm khoảng -1,65% quanh 481 USD.