CẬP NHẬT MỚI: Biên bản FOMC - Nhiều người phản đối việc cắt giảm vào tháng 12!

02:00 – Biên bản cuộc họp FOMC ngày 28/10 Thông tin quan trọng: “Nhiều” thành viên Ủy ban cho rằng không nên cắt giảm lãi suất vào tháng 12, trong khi chỉ “một vài” thành viên ủng hộ khả năng cắt giảm.

“Phần lớn” thành viên đồng ý rằng việc nới lỏng chính sách sẽ tiếp tục trong thời gian tới, nhưng không phải vào tháng 12.

“Hầu hết” những người sẵn sàng cân nhắc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 cũng cho biết họ sẵn sàng bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

Biên bản nhấn mạnh có "sự khác biệt quan điểm đáng kể" trong nội bộ FOMC về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Ủy ban không thấy bằng chứng về sự suy yếu nghiêm trọng của thị trường lao động, mặc dù dữ liệu trong thời gian chính phủ đóng cửa cho thấy thị trường đang tiếp tục hạ nhiệt.

Ủy ban cho rằng độ bất định kinh tế đang tăng cao.

Một số thành viên bày tỏ quan điểm rằng chính sách hiện tại của FOMC không còn mang tính hạn chế.

Ủy ban cũng thảo luận về cơ chế REPO. Người đứng đầu bộ phận điều hành thị trường mở cảnh báo rằng biến động quá lớn trong hệ thống có thể làm giảm hiệu quả của chính sách lãi suất. Thành viên này cũng đề xuất dừng việc thu hẹp bảng cân đối kế toán của FED (QT). Biên bản xác nhận kịch bản mà thị trường đã định giá suốt vài tuần qua. FOMC kiên định với quan điểm không cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng cũng không thay đổi định hướng và vẫn duy trì lộ trình nới lỏng chính sách dần dần trong tương lai. Điểm đáng chú ý hơn trong dài hạn là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các thành viên FOMC về vấn đề cắt giảm lãi suất — điều có thể (hoặc không) phản ánh khác biệt quan điểm liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ dưới thời Tổng thống Mỹ hiện tại. Một câu hỏi cũng được đặt ra: liệu FOMC có đang đánh giá đúng mức độ bền vững của thị trường lao động, đặc biệt khi các dữ liệu gần đây bị thiếu hụt do chính phủ đóng cửa. Thị trường biến động nhẹ sau khi công bố, bởi kết quả này phần lớn đã được thị trường dự đoán trước. Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M5) Nguồn: xStation5

