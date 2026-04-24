CẬP NHẬT MỚI: Bộ Tư pháp Mỹ dừng điều tra Jerome Powell❗️

Công tố viên Mỹ Jeanine Pirro đã hủy bỏ cuộc điều tra hình sự liên quan đến Chủ tịch Federal Reserve Jerome Powell vào thứ Sáu, mở đường cho việc xác nhận người kế nhiệm trong bối cảnh lo ngại về các chỉ trích của Tổng thống Donald Trump đối với sự độc lập của ngân hàng trung ương. Diễn biến sau khi hủy điều tra: Chuyển giao lãnh đạo Fed: Con đường để Kevin Warsh kế nhiệm Jerome Powell trở thành Chủ tịch Federal Reserve hiện đã rõ ràng, sau khi công tố viên Jeanine Pirro chính thức hủy bỏ cuộc điều tra hình sự.

Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra hình sự sẽ được thay thế bằng một cuộc rà soát từ tổng thanh tra của Federal Reserve, tập trung vào chi phí vượt ngân sách trong dự án cải tạo.

Phản ứng thị trường: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh sau thông báo (kỳ hạn 10 năm: từ đỉnh khoảng 4.34% xuống 4.31%), kéo theo đà suy yếu của đồng USD (US Dollar Index: -0.25%). Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm (màu trắng) và chỉ số Dollar Index của Bloomberg (màu xanh) đồng loạt điều chỉnh giảm từ các mức đỉnh gần đây. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.