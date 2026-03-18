🚨Chỉ số PPI của Mỹ cao hơn nhiều so với kỳ vọng – US100 giảm điểm

Dữ liệu PPI của Mỹ cao hơn dự báo, gây áp lực lên thị trường cổ phiếu
Chỉ số PPI tháng này cho thấy áp lực lạm phát tăng mạnh:
PPI YoY: 3,4% (dự báo 3,0%, trước đó 2,9%)
PPI MoM: 0,7% (dự báo 0,3%, trước đó 0,5%)
Core PPI YoY: 3,9% (dự báo 3,7%, trước đó 3,6%)
Core PPI MoM: 0,5% (dự báo 0,3%, trước đó 0,8%)
Dữ liệu cho thấy áp lực giá đầu vào đang quay trở lại, điều này không tích cực đối với thị trường chứng khoán Phố Wall, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và giá dầu tăng mạnh vượt 100 USD/thùng.
Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đã giảm sau khi dữ liệu được công bố, do lo ngại rằng lạm phát cao có thể làm giảm khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.
Nguồn: xStation5
Biểu đồ trong ngày: EUR/USD chịu áp lực bủa vây từ Fed, vùng Vịnh và lạm phát
Điểm tin thị trường: Chứng khoán Châu Âu hồi phục khi giá dầu áp sát ngưỡng 110 USD
Tin đầu ngày: Thị trường đặt cược vào kịch bản xung đột sớm chấm dứt (20.03.2026)
Tổng kết ngày 19.03.26: Giá dầu giảm 2%, đồng USD suy yếu 📉 Liệu US500 có phục hồi?
