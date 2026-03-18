Lịch kinh tế: Phố Wall tăng trước quyết định của Fed 📊

Lịch kinh tế hôm nay gần như tập trung hoàn toàn vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới hoạch định chính sách được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%. Tuy nhiên, thị trường cũng sẽ nhận được các dự báo cập nhật và đặc biệt là lắng nghe kỹ phần phát biểu của Jerome Powell. Khoảng 10 giờ trước khi Fed công bố quyết định, các chỉ số chứng khoán đang giao dịch trong xu hướng tăng. Lịch kinh tế 07:00 GMT – Khu vực đồng euro Lạm phát HICP YoY (chính thức): Dự báo 1,9% | Trước đó 1,9%

HICP MoM: Dự báo 0,7% | Trước đó -0,6%

Core HICP YoY (chính thức): Dự báo 2,4% | Trước đó 2,4% 09:30 GMT – Mỹ Chỉ số giá sản xuất (PPI) YoY: Dự báo 3,0% | Trước đó 2,9%

PPI MoM: Dự báo 0,3% | Trước đó 0,5%

Core PPI YoY: Dự báo 3,7% | Trước đó 3,6%

Core PPI MoM: Dự báo 0,3% | Trước đó 0,8% 10:45 GMT – Canada Quyết định lãi suất: Dự báo 2,25% | Trước đó 2,25%

Họp báo của Thống đốc Macklem lúc 13:30 GMT 11:00 GMT – Mỹ Đơn đặt hàng nhà máy MoM: Dự báo 0,1% | Trước đó -0,7%

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (điều chỉnh): Dự báo 0,0% | Trước đó 0,0% 23:30 GMT – Mỹ (EIA) Tồn kho dầu thô: Dự báo -1,5 triệu | Trước đó +3,824 triệu

Tồn kho xăng: Dự báo -2,0 triệu | Trước đó -3,654 triệu

Tồn kho nhiên liệu chưng cất: Dự báo -1,5 triệu | Trước đó -1,349 triệu

Tồn kho dầu tại Cushing: Trước đó +0,117 triệu 17:00 GMT – Mỹ Quyết định lãi suất Fed: Dự báo 3,75% | Trước đó 3,75%

Tuyên bố FOMC + dự báo kinh tế Dự báo trung vị lãi suất của Fed: Hiện tại: 3,375% | Trước đó 3,625%

Năm tới: 3,125% | Trước đó 3,375%

Trong 2 năm tới: 3,125% | Trước đó 3,125%

Dài hạn: 3,125% | Trước đó 3,0% 17:30 GMT – Họp báo FOMC (Jerome Powell)

