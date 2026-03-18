EURUSD giảm nhẹ trước thềm tin từ Fed 🔍 📊

EURUSD hôm nay ghi nhận một nhịp điều chỉnh nhẹ sau khi tăng mạnh từ vùng khoảng 1,135 lên 1,152. Phiên giao dịch hôm nay có thể mang tính quyết định đối với cặp tiền này, khi thị trường chờ đợi quyết định của Fed và các dự báo cập nhật vào lúc 17:00 GMT. Kịch bản cơ sở cho cuộc họp FOMC tháng 3 dự kiến không có thay đổi lãi suất và Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, “quan sát và chờ đợi”, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Yếu tố quan trọng nhất của cuộc họp không nằm ở quyết định lãi suất, mà ở các dự báo mới. Biểu đồ “dot plot” có thể dịch chuyển theo hướng cứng rắn hơn (hawkish), điều này sẽ hỗ trợ đồng USD và tạo áp lực giảm lên EURUSD. Một số thành viên FOMC có thể cắt giảm số lần hạ lãi suất mà họ từng dự báo trước đó.

Do đó, triển vọng trung vị hiện đang cân bằng, với khả năng Ủy ban gần như chia đều quan điểm. Nếu một nửa số thành viên không còn thấy dư địa cắt giảm lãi suất, trong khi một số bắt đầu cân nhắc khả năng tăng lãi suất, lợi thế lãi suất tương đối của Mỹ sẽ được củng cố và hỗ trợ sức mạnh của USD so với euro.

Trong kịch bản cứng rắn hơn, nếu thêm thành viên chuyển sang dự báo tăng lãi suất, thị trường có thể phản ứng bằng đà giảm tiếp theo của EURUSD. Ngược lại, ngay cả trong kịch bản tương đối ôn hòa hơn (dovish), nếu lộ trình lãi suất chỉ nhích lên nhẹ, tiềm năng tăng của cặp tiền này cũng sẽ bị hạn chế.

Sự thay đổi quan trọng nằm ở việc trì hoãn và thu hẹp quy mô các đợt cắt giảm lãi suất, cho thấy sự khác biệt chính sách giữa Fed và ECB có thể tiếp tục hỗ trợ đồng USD trong thời gian dài hơn.

Lạm phát lõi tại Mỹ vẫn ở mức cao, tiếp tục ủng hộ lập trường chính sách thắt chặt, qua đó hạn chế khả năng đồng USD suy yếu bền vững.

Mặc dù dữ liệu thị trường lao động yếu hơn có thể tạm thời hỗ trợ kỳ vọng nới lỏng và tạo lực đỡ cho EURUSD, tác động này nhiều khả năng sẽ hạn chế nếu không có cải thiện rõ ràng trong xu hướng lạm phát.

Thị trường đặc biệt nhạy cảm với khả năng Fed bắt đầu thảo luận công khai về việc tăng lãi suất như một bước đi tiếp theo. Ngay cả sự gia tăng nhỏ trong số thành viên ủng hộ kịch bản này cũng có thể kích hoạt sức mạnh của USD.

Trong những ngày gần đây, định giá thị trường đã chuyển sang kịch bản ít “ôn hòa” hơn, với kỳ vọng hiện tại chỉ còn một lần cắt giảm trong năm nay và một lần vào năm tới, nhiều khả năng vào nửa cuối năm. Điều này đã phần nào hỗ trợ đồng USD, nhưng việc điều chỉnh thêm kỳ vọng có thể khuếch đại xu hướng.

Kịch bản cơ sở giả định Fed đang chia rẽ quan điểm: một số thành viên không ủng hộ cắt giảm, nhóm trung lập thiên về duy trì tạm dừng kéo dài, và nhóm ôn hòa chỉ kỳ vọng một lần cắt giảm vào cuối năm. Các thành viên cứng rắn nhất vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất, qua đó duy trì rủi ro giảm đối với EURUSD.

Do đó, ngay cả khi không có thay đổi lãi suất, cuộc họp tháng 3 vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến EURUSD thông qua sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách. Nếu thị trường tin tưởng hơn vào lộ trình cứng rắn, cặp tiền này có khả năng tiếp tục giảm. Tuy nhiên, nếu xuất hiện tín hiệu ôn hòa đặc biệt từ Powell việc quay trở lại trên mức 1,16 không thể bị loại trừ.

Nguồn: xStation5