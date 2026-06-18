CẬP NHẬT MỚI: BoE giữ nguyên lãi suất📌 GBPUSD nới rộng đà giảm 📉

Vương quốc Anh, Quyết định lãi suất: 3,75% (Dự báo: 3,75%, Kỳ trước: 3,75%).

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7–2 để duy trì lãi suất ở mức 3,75%, trong đó có hai thành viên thuộc phe "diều hâu" (ủng hộ thắt chặt) đã bỏ phiếu phản đối để thúc đẩy một đợt tăng 25 điểm cơ bản (bps). Mặc dù chỉ số CPI tổng thể đã giảm xuống còn 2,8%, Ủy ban vẫn cảnh báo rằng lạm phát có khả năng sẽ tăng trở lại vào cuối năm nay do thị trường năng lượng biến động và các tác động vòng hai tiềm tàng từ việc định hình mức lương.

Nguồn: XTB Research

Phí bảo hiểm rủi ro Trung Đông mang tính "Diều hâu"

Ngân hàng Trung ương Anh lưu ý rằng mặc dù các kế hoạch hòa bình ở Trung Đông gần đây đã giúp giá dầu và khí đốt hạ nhiệt, nhưng thị trường năng lượng vẫn biến động mạnh và duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn trước xung đột. Ủy ban cảnh báo rằng các biện pháp giảm thiểu trước đây-như xả kho dự trữ chiến lược và nhu cầu suy yếu từ châu Á-có thể chỉ giúp giảm bớt ảnh hưởng từ tình trạng gián đoạn nguồn cung một cách tạm thời. Hơn nữa, chi phí năng lượng duy trì ở mức cao kéo dài đang thúc đẩy giá hàng hóa tăng trên diện rộng, đồng thời gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu một cách nghiêm trọng. Các nhà giao dịch đã hạ kỳ vọng về mức tăng lãi suất trong năm 2026 xuống còn 32 điểm cơ bản, tiếp tục thiên về khả năng sẽ bắt đầu tăng vào tháng 9 trong khi chắc chắn một đợt tăng lãi suất sẽ diễn ra hoàn toàn vào tháng 11.

Sự phân tách phiếu bầu mang hơi hướng diều hâu đã giúp chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm giữa Anh và Mỹ quay trở lại vùng dương. Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ của mức chênh lệch này so với giai đoạn tháng 5 hoặc thậm chí đầu tháng 7 vẫn là động lực chính khiến tỷ giá GBPUSD suy yếu. Nguồn: XTB Research

Phân tích kỹ thuật: GBPUSD (Khung ngày - D1)

Cặp tỷ giá GBPUSD hiện đang chịu áp lực giảm giá (bearish) rất lớn, được đánh dấu bởi cú sụt giảm mạnh xuống dưới các đường trung bình động hàm mũ quan trọng (EMA 10, 30 và 100). Sự phá vỡ này cho thấy đà tăng trưởng trong trung hạn đã bị mất và tâm lý thị trường đang có sự dịch chuyển dịch. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động ngay trên mức 30, báo hiệu rằng tài sản này đang tiến gần đến vùng quá bán (oversold). Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ mức này, vì nếu chỉ số tiếp tục duy trì dưới mức 30, điều đó có thể cho thấy áp lực bán tháo vẫn chưa dừng lại.

Nguồn: xStation5