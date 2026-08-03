Top 3 thị trường đáng chú ý

Trong tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, mặc dù chính Kevin Warsh vẫn cố gắng duy trì lập trường mang tính "diều hâu" nhưng không phát tín hiệu rằng việc nâng lãi suất sẽ sớm diễn ra. Những ngày cuối tháng 7 cũng chứng kiến sự cải thiện rõ rệt về tâm lý đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, trùng với thời điểm hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn công bố kết quả kinh doanh. Tình hình tại Trung Đông vẫn là yếu tố rủi ro quan trọng, ngay cả khi các quốc gia OPEC+ đang nỗ lực đưa thêm nguồn cung dầu trở lại thị trường. Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn, bao gồm cả SpaceX - công ty mới gia nhập thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó là hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, với tâm điểm là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) vào cuối tuần. Vì vậy, sự chú ý của nhà đầu tư nên tập trung vào các thị trường như US100 (hợp đồng tương lai Nasdaq 100), USDJPY và dầu Brent.

US100 (Hợp đồng tương lai Nasdaq 100)

Vào thứ Ba tuần này (04/08), sau khi Phố Wall đóng cửa, SpaceX sẽ công bố báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi niêm yết. Kết quả này được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn cho tâm lý đối với toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ cao. Tuy nhiên, SpaceX không phải là doanh nghiệp duy nhất đáng chú ý trong tuần, khi thị trường cũng sẽ đón nhận báo cáo kết quả kinh doanh từ AMD, Palantir, Uber và Cloudflare.

Diễn biến của chỉ số và hợp đồng tương lai sẽ chịu ảnh hưởng từ hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Đầu tuần sẽ là chỉ số ISM sản xuất, tiếp theo là báo cáo JOLTS vào thứ Ba, ADP và ISM dịch vụ vào thứ Tư, cùng với đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm. Sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Thị trường hiện dự báo số việc làm mới chỉ đạt khoảng 65.000, chủ yếu do các vị trí việc làm tạm thời liên quan đến World Cup kết thúc, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng tăng nhẹ lên 4,3%. Nếu dữ liệu yếu hơn dự báo, kỳ vọng về một Fed bớt "diều hâu" sẽ gia tăng và có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

USDJPY

Cặp tiền USDJPY đã giảm mạnh trong ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 7 sau khi xuất hiện hoạt động can thiệp trên thị trường ngoại hối, sự ủng hộ bằng lời nói từ phía Mỹ và các phát biểu mang tính "diều hâu" của Thống đốc Ueda sau quyết định giữ nguyên lãi suất của BOJ. Dù vậy, tỷ giá vẫn duy trì quanh vùng 160, khu vực từng là kháng cự và hiện đang đóng vai trò hỗ trợ.

Trong tuần này, yếu tố chính dẫn dắt biến động của USDJPY sẽ là diễn biến của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau các dữ liệu về thị trường lao động, bao gồm JOLTS, ADP và NFP.

Đến thứ Tư (05/08), biên bản cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ được công bố. Mặc dù đây là tài liệu được phát hành khá muộn, nhưng vẫn có thể cung cấp thêm góc nhìn về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai cũng như những tác động vòng hai của giá năng lượng cao lên lạm phát lõi.

Nếu báo cáo NFP vào thứ Sáu xác nhận tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên 4,3% cùng với mức tăng việc làm khiêm tốn, áp lực giảm lên đồng USD kết hợp với những tín hiệu "diều hâu" trong biên bản BOJ có thể tạo điều kiện cho đồng yên tiếp tục mạnh lên.

Oil (Brent Crude)

Trong bối cảnh thị trường nhiên liệu vẫn ở trạng thái thắt chặt, OPEC+ đang nỗ lực đưa thêm nguồn cung dầu trở lại thị trường. Mặc dù việc nâng hạn ngạch sản lượng gần đây chủ yếu mới diễn ra trên giấy tờ, sản lượng thực tế vẫn đang tăng dần, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa một phần và căng thẳng tại eo biển Bab el-Mandeb tiếp tục leo thang.

Tuần trước, lo ngại của thị trường gia tăng trở lại sau khi các cuộc tấn công quân sự liên quan đến Iran tái diễn. Căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Trung Đông tiếp tục tạo ra phần bù rủi ro đối với giá dầu, trong khi bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng có thể trực tiếp đe dọa các tuyến vận chuyển và sự ổn định của nguồn cung.

Đối với giá dầu, chỉ số ISM sản xuất của Mỹ công bố hôm nay và dữ liệu thương mại nước ngoài của Trung Quốc vào thứ Sáu sẽ là những yếu tố quan trọng. Thị trường hiện kỳ vọng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng tới 24,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đối với thiết bị phục vụ trí tuệ nhân tạo. Nếu được xác nhận, đây có thể trở thành động lực đáng kể hỗ trợ nhu cầu năng lượng toàn cầu.