Tin đầu ngày: Phố Wall lấy lại đà tăng; Thêm một đợt can thiệp vào thị trường đồng Yên❓

Yếu tố chính chi phối biến động thị trường hôm nay là đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, khiến thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, đạt khoảng 5,26%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt 4,7% – mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Nhà đầu tư dần mất niềm tin vào quyết tâm kiểm soát lạm phát của Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh, bất chấp việc ông khẳng định vẫn cam kết theo đuổi mục tiêu này, đồng thời thừa nhận rằng ông không có “cây đũa thần”. Thị trường cũng đồng thời phản ứng với kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn như Apple và Amazon, khiến biến động trong phiên càng trở nên mạnh hơn.

Về mặt địa chính trị, quân đội Iran thông báo đã tấn công các căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ tại Kuwait và Bahrain nhằm đáp trả làn sóng không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran. Iran cũng tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu – khiến giá năng lượng có thời điểm tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, đến cuối ngày thứ Sáu, đã xuất hiện tín hiệu cho thấy hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục, qua đó tạm thời xoa dịu lo ngại về nguồn cung trên thị trường dầu mỏ.

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô công bố trong ngày thứ Sáu nhìn chung mang tính trái chiều nhưng vẫn cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ còn khá dai dẳng. Chỉ số Chi phí Lao động (Employment Cost Index) trong quý II tăng 0,9% so với quý trước, cao hơn mức dự báo 0,8%, làm gia tăng lo ngại về áp lực tiền lương. Trong khi đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan cải thiện lên 55,2 điểm, vượt mức kỳ vọng 54,0 điểm, còn kỳ vọng lạm phát một năm giảm xuống 4,2% – mức thấp nhất kể từ tháng 3. Tại khu vực đồng euro, lạm phát tăng lên 2,9% trong tháng 7, dù có sự phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia thành viên.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hiện đang giao dịch trong sắc xanh sau những biến động mạnh đầu phiên. Nasdaq Composite tăng 0,6%, S&P 500 tăng 0,4%, còn Dow Jones tăng 228 điểm, tương đương 0,5%. Quỹ iShares Semiconductor ETF tăng 5,4%, nối tiếp mức tăng mạnh 8,5% trong phiên thứ Năm sau báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Microsoft. Hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu diễn biến trái chiều hơn khi DE40 của Đức tăng nhẹ 0,06%, trong khi UK100 giảm 0,50% và CHN.cash của Trung Quốc giảm 0,42%.

Thị trường chứng khoán ghi nhận phản ứng hoàn toàn trái ngược trước kết quả kinh doanh của các tập đoàn hyperscaler. Apple giảm hơn 9% dù doanh thu quý tài chính thứ ba vượt kỳ vọng nhờ doanh số iPhone tăng 22%, nhưng doanh thu từ mảng dịch vụ và triển vọng quý tới lại thấp hơn dự báo. Trong khi đó, Amazon tăng tới 11% sau khi công bố doanh thu vượt kỳ vọng, được hỗ trợ bởi sức mạnh của mảng điện toán đám mây, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào làn sóng đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. Những diễn biến đáng chú ý khác bao gồm Novo Nordisk giảm 10% sau khi một thử nghiệm lâm sàng về thuốc điều trị tim mạch thất bại, Replimune tăng tới 133% sau khi nhận được ý kiến tích cực từ hội đồng tư vấn của FDA, cùng với kết quả kinh doanh khả quan của Chevron và Exxon Mobil nhờ giá dầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh xung đột với Iran.