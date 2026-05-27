CẬP NHẬT MỚI: Các chỉ số chứng khoán suy yếu khi Nhà Trắng bác bỏ thỏa thuận với Iran

Donald Trump đã rõ ràng làm hạ nhiệt sự hưng phấn buổi sáng trên thị trường sau khi triệu tập cuộc họp nội các và tuyên bố rằng Mỹ sẽ không chấp nhận một “thỏa thuận yếu” cũng như sẽ không đưa ra nhượng bộ sớm cho Tehran. Lập trường cứng rắn của Nhà Trắng ngay lập tức kích hoạt đà đảo chiều của các chỉ số Mỹ khỏi mức đỉnh lịch sử, mặc dù giá dầu thô toàn cầu vẫn chịu áp lực giảm mạnh.
Trump không muốn một thỏa thuận yếu: Tổng thống Mỹ công khai tuyên bố rằng hình thức hiện tại của thỏa thuận không làm ông hài lòng và ông sẽ không ký một thỏa thuận yếu.
Nhà Trắng bác bỏ các điều khoản của Iran: Washington hiện đang chặn các yêu cầu từ Tehran - Trump loại trừ khả năng dỡ bỏ trừng phạt chỉ để đổi lấy việc bàn giao uranium và tuyên bố tiếp tục kiểm soát hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng.
Các chỉ số đánh mất đà tăng: Chính lập trường cứng rắn của Mỹ đã làm hạ nhiệt sự hưng phấn buổi sáng. Nhà đầu tư nhận ra rằng thỏa thuận vẫn còn rất xa mới hoàn tất, điều này kéo hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ từ mức đỉnh lịch sử trở về gần mức mở cửa.
Dầu vẫn ở mức thấp: Bất chấp giọng điệu “diều hâu” của Trump, giá dầu Brent và WTI không phục hồi và vẫn ghi nhận mức giảm sâu hơn 3%. Thị trường vẫn đang đặt cược rằng các cuộc đàm phán căng thẳng và nỗ lực nhanh chóng chốt thỏa thuận vẫn đang diễn ra phía sau hậu trường.
