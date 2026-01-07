CẬP NHẬT MỚI: Các số liệu JOLTS/PMI/Đơn đặt hàng cho thấy diễn biến trái chiều🏛️

Chỉ số ISM Dịch vụ của Mỹ: 54,4 so với 52,2 dự báo (kỳ trước 52,6)
-
Giá cả đầu vào (Prices Paid): 64,3 so với 65,4 kỳ trước
-
Đơn hàng mới (New Orders): 57,9 so với 52,9 kỳ trước
-
Việc làm (Employment): 52,0 so với 48,9 kỳ trước
Số vị trí việc làm JOLTS của Mỹ: Thực tế: 7,146 triệu. Dự báo: 7,6475 triệu. Kỳ trước: 7,670 triệu (điều chỉnh còn 7,449 triệu)
-
Tỷ lệ vị trí việc làm: 4,3% (kỳ trước 4,6%; điều chỉnh 4,5%)
-
Số người tự nghỉ việc (Quits): 3,161 triệu (dự báo 2,995 triệu; kỳ trước 2,941 triệu; điều chỉnh 2,973 triệu)
-
Tỷ lệ tự nghỉ việc: 2,0% (kỳ trước 1,8%; điều chỉnh 1,9%)
-
Số người bị sa thải: 1,687 triệu (dự báo 1,816 triệu; kỳ trước 1,854 triệu; điều chỉnh 1,850 triệu)
-
Tỷ lệ sa thải: 1,1% (kỳ trước 1,2%)
Đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ (MoM, tháng 10 – số liệu cuối cùng):
-
Tổng đơn hàng: -2,2% (đúng dự báo; kỳ trước -2,2%)
-
Loại trừ vận tải: +0,1% (dự báo 0,2%; kỳ trước 0,2%)
-
Đơn hàng tư liệu sản xuất cốt lõi (phi quốc phòng, trừ hàng không): +0,5% (kỳ trước 0,5%)
-
Giao hàng tư liệu sản xuất cốt lõi: +0,8% (kỳ trước 0,7%)
Dữ liệu ISM Dịch vụ khá tích cực, cho thấy hoạt động dịch vụ của Mỹ mở rộng trong tháng 12 với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu mạnh và sự cải thiện trong tuyển dụng. Ngược lại, số liệu JOLTS lại yếu, phản ánh sự hạ nhiệt của thị trường lao động. Đây là một bức tranh pha trộn: sự suy yếu của thị trường việc làm và đơn hàng hàng hóa bền được bù đắp bởi PMI dịch vụ ở mức cao. Việc chứng khoán Mỹ nhanh chóng hồi phục sau khi công bố dữ liệu (tương tự diễn biến đầu phiên) cho thấy thị trường có thể đang gia tăng kỳ vọng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, yếu tố thường được xem là tích cực đối với thị trường cổ phiếu.
Thị trường nổi bật - Silver🚨
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 12🗽
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu từ Đức 🚨Chỉ số CPI của Na Uy tăng
Tin đầu ngày (09.01.2026): Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức cực thấp; đồng USD phục hồi 📌
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.