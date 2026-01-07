CẬP NHẬT MỚI: Các số liệu JOLTS/PMI/Đơn đặt hàng cho thấy diễn biến trái chiều🏛️

Chỉ số ISM Dịch vụ của Mỹ: 54,4 so với 52,2 dự báo (kỳ trước 52,6)

Giá cả đầu vào (Prices Paid): 64,3 so với 65,4 kỳ trước

Đơn hàng mới (New Orders): 57,9 so với 52,9 kỳ trước

Việc làm (Employment): 52,0 so với 48,9 kỳ trước

Số vị trí việc làm JOLTS của Mỹ: Thực tế: 7,146 triệu. Dự báo: 7,6475 triệu. Kỳ trước: 7,670 triệu (điều chỉnh còn 7,449 triệu)

Tỷ lệ vị trí việc làm: 4,3% (kỳ trước 4,6%; điều chỉnh 4,5%)

Số người tự nghỉ việc (Quits): 3,161 triệu (dự báo 2,995 triệu; kỳ trước 2,941 triệu; điều chỉnh 2,973 triệu)

Tỷ lệ tự nghỉ việc: 2,0% (kỳ trước 1,8%; điều chỉnh 1,9%)

Số người bị sa thải: 1,687 triệu (dự báo 1,816 triệu; kỳ trước 1,854 triệu; điều chỉnh 1,850 triệu)

Tỷ lệ sa thải: 1,1% (kỳ trước 1,2%)

Đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ (MoM, tháng 10 – số liệu cuối cùng):

Tổng đơn hàng: -2,2% (đúng dự báo; kỳ trước -2,2%)

Loại trừ vận tải: +0,1% (dự báo 0,2%; kỳ trước 0,2%)

Đơn hàng tư liệu sản xuất cốt lõi (phi quốc phòng, trừ hàng không): +0,5% (kỳ trước 0,5%)

Giao hàng tư liệu sản xuất cốt lõi: +0,8% (kỳ trước 0,7%)

Dữ liệu ISM Dịch vụ khá tích cực, cho thấy hoạt động dịch vụ của Mỹ mở rộng trong tháng 12 với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu mạnh và sự cải thiện trong tuyển dụng. Ngược lại, số liệu JOLTS lại yếu, phản ánh sự hạ nhiệt của thị trường lao động. Đây là một bức tranh pha trộn: sự suy yếu của thị trường việc làm và đơn hàng hàng hóa bền được bù đắp bởi PMI dịch vụ ở mức cao. Việc chứng khoán Mỹ nhanh chóng hồi phục sau khi công bố dữ liệu (tương tự diễn biến đầu phiên) cho thấy thị trường có thể đang gia tăng kỳ vọng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, yếu tố thường được xem là tích cực đối với thị trường cổ phiếu.