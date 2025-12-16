Đọc thêm
14:05 · 16 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURGBP giảm sau khi công bố dữ liệu việc làm của Anh ✂️

EUR/GBP
Forex
-
-

14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu thị trường lao động tháng 10:

  • Tỷ lệ thất nghiệp: Thực tế 5,1% (Dự báo 5,1%, Trước đó 5,0%)

  • Thay đổi việc làm (SA): Thực tế -38 nghìn (Dự báo -20 nghìn, Trước đó -32 nghìn)

  • Thay đổi số người thất nghiệp: Thực tế +20,1 nghìn (Dự báo +18 nghìn, Trước đó +29,0 nghìn)

  • Thay đổi việc làm 3 tháng/3 tháng: Thực tế -16 nghìn (Dự báo -75 nghìn, Trước đó -22 nghìn)

  • Thu nhập bình quân hàng tuần (YoY): Thực tế +4,7% (Dự báo 4,4%, Trước đó 4,8%)

Thị trường lao động Anh tiếp tục suy yếu: Việc làm giảm khoảng 17 nghìn người (mức giảm thấp hơn dự báo), số lao động hưởng lương tiếp tục giảm trong tháng 11 (-38 nghìn), trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Mặc dù điều kiện lao động yếu đi và tỷ lệ có việc làm giảm xuống còn 74,9%, tăng trưởng tiền lương vẫn tương đối vững, với thu nhập bình quân hàng tuần tăng 4,7% và lương cơ bản tăng 4,6%, đều cao hơn kỳ vọng một chút. Tăng trưởng tiền lương thực chỉ ở mức nhích nhẹ, nhưng số lao động hưởng lương đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt dần.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm.

17 tháng 12, 2025, 22:51

17 tháng 12, 2025, 20:37

17 tháng 12, 2025, 18:05

17 tháng 12, 2025, 16:05

