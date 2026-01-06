Thị trường nổi bật - OIL.WTI

Các hành động của Mỹ tại Venezuela sau khi tước quyền lực của Tổng thống Nicolás Maduro, hiện đang tập trung vào việc tái thiết ngành dầu mỏ vốn bị tàn phá nghiêm trọng của quốc gia này. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến sẽ gặp gỡ trong tuần này với các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ. Chính quyền Washington kỳ vọng Chevron, ConocoPhillips và các công ty khác sẽ giúp khôi phục sản lượng sau nhiều năm bị bỏ bê và tham nhũng. Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí đang tiếp cận vấn đề một cách thận trọng, yêu cầu các bảo đảm về ổn định chính trị, thượng tôn pháp luật và sự hậu thuẫn dài hạn của Mỹ trước khi cam kết những khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD - mà các chuyên gia ước tính vào khoảng 10 tỷ USD mỗi năm trong vòng một thập kỷ tới.

Tổng thống Donald Trump cho biết chưa thể tổ chức bầu cử trong thời gian ngắn, với lập luận rằng đất nước cần được “chăm sóc để hồi phục” trước tiên. Ông cũng gợi ý rằng Mỹ có thể trợ cấp cho quá trình tái thiết ngành dầu mỏ, đồng thời tuyên bố hoạt động khai thác có thể được khởi động lại trong vòng chưa đầy 18 tháng, với khả năng các doanh nghiệp sẽ được hoàn trả chi phí bởi chính phủ Mỹ hoặc từ doanh thu khai thác trong tương lai. Ông Trump mô tả chiến lược này như một cách để giảm giá dầu và nhiên liệu cho người tiêu dùng Mỹ, đồng thời củng cố vị thế năng lượng và ảnh hưởng địa chính trị của Hoa Kỳ.

Đối với thị trường dầu mỏ, những diễn biến tại Venezuela khó có tác động đáng kể trong ngắn hạn. Các nhà máy lọc dầu tại khu vực Vịnh Mexico của Mỹ - vốn được thiết kế để xử lý dầu nặng của Venezuela - có thể tiếp nhận nguồn cung nếu xuất khẩu dần được khôi phục. Tuy nhiên, triển vọng mang tính rất dài hạn. Bất kỳ nguồn cung bổ sung nào từ Venezuela nhiều khả năng chỉ gây áp lực giảm giá ở mức vừa phải trong những năm tới. Quy mô và tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính, mức độ ổn định chính trị và việc các doanh nghiệp có sẵn sàng đầu tư quy mô lớn hay không - một quyết định gần như chắc chắn cần bảo lãnh từ phía Mỹ.

Giá dầu không chỉ phục hồi hoàn toàn mức giảm sau cuối tuần, mà hiện đã tăng vượt mức đóng cửa của phiên thứ Sáu trước đó.