CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm mạnh sau báo cáo cán cân thương mại của Hoa Kỳ📌

19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 8:
- Nhập khẩu: Thực tế 342,20 tỷ USD; Trước đó 345,40 tỷ USD
- Xuất khẩu: Thực tế 271.80 tỷ USD; Trước đó 266.6 tỷ USD
- Cán cân thương mại: thực tế -70,40 tỷ; dự báo -70,10 tỷ; trước đó -78,90 tỷ;
Cán cân thương mại được báo cáo ở mức -70,4 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự kiến -70,6 tỷ USD. Thâm hụt thương mại của tháng trước đã được điều chỉnh từ -78,8 tỷ USD thành -78,9 tỷ USD. Thâm hụt thương mại hàng hóa đã cải thiện từ -102,8 tỷ USD của tháng trước lên -94,22 tỷ USD, trong khi thặng dư dịch vụ tăng nhẹ lên 24,4 tỷ USD.
