CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ sau dữ liệu GDP quý 2 của Khu vực đồng Euro 📌

16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu GDP :
GDP (Quý 2): thực tế tăng 1,5% YoY; dự báo tăng 1,4% YoY; trước đó tăng 1,5% YoY;
GDP (Quý 2): thực tế 0,1% QoQ; dự báo 0,1% QoQ; trước đó 0,6% QoQ;
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu việc làm :
Thay đổi việc làm (Quý 2): thực tế 0,6% YoY; dự báo 0,7% YoY; trước đó là 0,7% YoY;
Thay đổi việc làm (Quý 2): thực tế 0,1% QoQ; dự báo 0,1% QoQ; trước đó 0,2% QoQ;
Mặc dù tăng trưởng quý chậm lại theo dự kiến, nhưng so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng vẫn ở mức 1,5%, cao hơn mức giảm dự kiến 0,1 điểm phần trăm. Biến động việc làm vẫn ở mức tích cực. Việc thị trường không phản ứng mạnh là do không có bất ngờ nào được ghi nhận trong số liệu cuối cùng của Quý 2.
Cặp tiền EURUSD đang tiến gần đến mức hỗ trợ trước đó được thiết lập tại 1,169 trước khi cặp tiền tệ chính giảm xuống và ổn định giữa 1,162 và 1,168, hiện đang giao dịch tăng giá trên cả đường trung bình động hàm mũ 30 và 100 giờ. Nguồn: xStation5
