OIL.WTI giảm 2.5% 📉

Giá dầu tại Mỹ hôm nay đã giảm xuống dưới mốc 55 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Diễn biến này xảy ra sau khi giá phá vỡ đáy trước đó được thiết lập vào “Ngày Giải phóng”, thời điểm ông Trump công bố các thay đổi về thuế quan. Dầu WTI ghi nhận mức đáy trong ngày quanh 55,1 USD/thùng, trong khi Brent lần đầu tiên giảm xuống dưới 60 USD/thùng kể từ tháng 5.

Áp lực giảm giá xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tình trạng dư cung kỷ lục trong năm 2026. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính mức dư cung khoảng 4 triệu thùng/ngày, trong khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo dư cung trung bình khoảng 2 triệu thùng/ngày. Dù con số khác nhau, cả hai đều cho thấy đây có thể là mức dư cung lớn nhất kể từ đại dịch, buộc giá dầu phải chịu các đợt chiết khấu mạnh. Đáng chú ý, EIA gần đây đã nâng dự báo giá Brent trung bình năm 2026 lên khoảng 55 USD/thùng, nhưng đồng thời cũng thông báo sẽ đại tu toàn diện các mô hình dự báo cung – cầu – giá, lần điều chỉnh lớn đầu tiên trong 25 năm, dự kiến hoàn tất vào năm 2027. Điều này phản ánh sự bất đồng đáng kể ngay cả trong nội bộ các cơ quan chuyên trách về thị trường năng lượng.

Bên cạnh đó, thị trường đang chiết khấu kịch bản hòa bình tại Ukraine, điều có thể mở đường cho xuất khẩu dầu của Nga tăng trở lại, làm nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn. Các cuộc đàm phán xoay quanh việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh chắc chắn đang làm gia tăng kỳ vọng về một thỏa thuận tiềm năng. Tâm lý thị trường còn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc, khi sản lượng công nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng và doanh số bán lẻ tăng chậm nhất kể từ tháng 12/2022, làm suy yếu triển vọng nhu cầu dầu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, Venezuela đang đối mặt với nhiều khó khăn: các lô hàng bị chặn, mức chiết khấu giá ngày càng lớn và áp lực từ khách hàng yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng giao ngay, sau khi Mỹ gần đây tịch thu một tàu chở dầu của Venezuela. Tất cả những yếu tố này cộng hưởng lại đã đẩy giá dầu xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Nguồn: xStation