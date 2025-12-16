CoreWeave gần đây đã trở thành biểu tượng cho những vết nứt trong câu chuyện về sự bùng nổ dường như bất tận của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty, vốn cho đến không lâu trước đây vẫn được xem là một “khoản đầu tư thuần AI tạo sinh”, đã mất hàng chục tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong vài tuần. Giá cổ phiếu lao dốc hàng chục phần trăm, và thị trường bắt đầu nghi ngờ liệu mức định giá hiện tại có phản ánh đúng nền tảng kinh doanh thực sự của doanh nghiệp hay không. Đây không chỉ là vấn đề của riêng CoreWeave, mà còn là tín hiệu cảnh báo cho toàn bộ phân khúc hạ tầng AI, bao gồm các trung tâm dữ liệu chuyên biệt, nhà cung cấp điện toán đám mây và các hãng sản xuất phần cứng.

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm của CoreWeave là tổng hợp của nhiều yếu tố. Công ty đang đối mặt với các trì hoãn trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu, bao gồm cả cơ sở then chốt tại Denton phục vụ OpenAI; thương vụ sáp nhập với Core Scientific không thành công; cùng với áp lực chỉ trích từ các nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán khống. Mô hình kinh doanh của CoreWeave dựa trên việc mua các bộ xử lý GPU tiên tiến rồi cho các khách hàng lớn như OpenAI, Microsoft và Meta thuê lại năng lực tính toán. Việc tài trợ cho các khoản đầu tư này bằng nợ lớn đang gây áp lực lên dòng tiền và biên lợi nhuận, trong khi tốc độ tăng trưởng đầu tư vượt xa tăng trưởng doanh thu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng trong lĩnh vực AI.

Một số thách thức quan trọng đang lộ rõ. Mô hình dựa trên phần cứng đắt đỏ và các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu hoạt động hiệu quả trong môi trường tiền rẻ và sự hưng phấn quanh AI, nhưng trở nên rủi ro khi lãi suất tăng và khả năng sinh lời chưa rõ ràng. Thị trường bắt đầu nhận thấy nguy cơ đầu tư quá mức, khi năng lực tính toán tăng nhanh hơn so với mức độ chắc chắn rằng khách hàng sẽ sử dụng hết và sẵn sàng chi trả. CoreWeave cũng đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ các nhà phê bình và nhà đầu tư bán khống, điều này càng đẩy nhanh dòng vốn rút ra và gia tăng áp lực lên toàn bộ nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.

Tình hình của CoreWeave mang ý nghĩa rộng hơn đối với toàn bộ thị trường công nghệ và giới đầu tư. Các công ty có mức độ tiếp xúc lớn với AI và những tập đoàn công nghệ hàng đầu có thể hưởng lợi nếu lãi suất được cắt giảm, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng và hỗ trợ đầu tư cũng như tiêu dùng. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư khổng lồ vào AI không mang lại lợi ích đồng đều cho tất cả. Những doanh nghiệp dẫn đầu cuộc đua đầu tư có thể giành được lợi thế lớn, trong khi các công ty kém lợi thế về vốn có nguy cơ sớm phải đối mặt với điều kiện tài chính ngày càng khó khăn hơn.



Nguồn: xStation5