CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD rớt mốc 1,1600 💡

16:05 27 tháng 8, 2025

Đồng USD tiếp tục phục hồi, khi cặp EURUSD phá vỡ xuống dưới mức đáy của hai tuần gần đây. Đường cong lợi suất Mỹ đã dốc hơn đáng kể, với chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu 2 năm và 30 năm đạt 126 điểm cơ bản, mức cao nhất trong hơn ba năm. Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán ban đầu tăng nhưng nhanh chóng xóa sạch đà tăng, trong đó cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất sau các báo cáo cho rằng Ý có thể tận dụng lợi nhuận của ngân hàng để củng cố ngân sách công. Ngành công nghệ ở châu Âu tiếp tục tụt lại phía sau so với Mỹ, khi thị trường chờ đợi tín hiệu về nhu cầu trí tuệ nhân tạo sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh. Sức mạnh của đồng USD hiện chủ yếu được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng euro, đà giảm của cổ phiếu ngân hàng châu Âu do bất ổn chính trị tại Pháp, cùng với tin tức mới nhất từ ngành ngân hàng Ý.

Một lần nữa, cổ phiếu ngân hàng đang là gánh nặng lớn nhất với thị trường châu Âu. Nguồn: xStation

Hiện tại, cặp tiền EURUSD đã giảm 0,5% trong ngày, rơi xuống dưới mốc tâm lý 1,1600. Nếu phe bán duy trì được đà giảm, đường EMA 100 ngày (từng chặn lại đà giảm vào cuối tháng 7) có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Ngược lại, EMA 50 ngày vẫn là mốc kháng cự đáng chú ý.

Nguồn: xStation 

