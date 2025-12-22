CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền GBP/USD tăng nhẹ sau khi công bố dữ liệu GDP của Anh.

-
GDP của Anh (YoY) thực tế: 1,3% (Dự báo: 1,3%, Trước đó: 1,3%)
GDP của Anh (QoQ) thực tế: 0,1% (Dự báo: 0,1%, Trước đó: 0,1%)
Số liệu công bố đúng như kỳ vọng, tuy nhiên đồng bảng Anh lại tăng giá sau khi dữ liệu được phát hành. Điều này cho thấy một bộ phận thị trường trước đó có thể đã lo ngại khả năng GDP bị điều chỉnh giảm. Về mặt lý thuyết, dữ liệu cho thấy kinh tế tăng trưởng thường mang tính “diều hâu” đối với đồng tiền, vì nó làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương duy trì chính sách thận trọng hơn. Do đó, kết quả này không gây bất ngờ và cũng không làm thay đổi đáng kể kỳ vọng chính sách. Dù vậy, thực tế là đồng bảng vẫn tăng giá sau công bố dữ liệu.
