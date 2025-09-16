CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền GBPUSD tăng vọt sau khi dữ liệu lao động của Anh công bố chính xác 📌

13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu việc làm tháng 7: Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Thu nhập trung bình không bao gồm tiền thưởng: thực tế 4,8%; dự báo 4,8%; trước đó 5,0%;

Tỷ lệ thất nghiệp: thực tế 4,7%; dự báo 4,7%; trước đó 4,7%;

Thay đổi việc làm 3 tháng/3 tháng: thực tế 232 nghìn MoM; dự báo 220 nghìn MoM; trước đó 238 nghìn MoM; 13:00, Vương quốc Anh - Thay đổi số lượng người yêu cầu bồi thường trong tháng 8: thực tế 17,4 nghìn; dự báo 15,3 nghìn; trước đó -33,3 nghìn; 13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu việc làm tháng 7: Chỉ số thu nhập trung bình + Thưởng: thực tế 4,7%; dự báo 4,7%; trước đó 4,6%;

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.