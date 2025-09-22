CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền USDCAD giảm do IPPI cao hơn dự kiến

19:30, Canada – Dữ liệu lạm phát tháng 8:
-
IPPI (Chỉ số giá sản xuất công nghiệp): thực tế 0,5% MoM; dự báo 0,2% MoM; kỳ trước 0,7% MoM
-
IPPI: thực tế 4,0% YoY; kỳ trước 2,6% YoY
-
RMPI (Chỉ số giá nguyên vật liệu): thực tế -0,6% MoM; dự báo 1,2% MoM; kỳ trước 0,3% MoM
-
RMPI: thực tế 3,2% YoY; kỳ trước 0,7% YoY
Trong tháng 8, IPPI của Canada tăng 0,5% so với tháng trước và 4,0% so với cùng kỳ năm trước (cao nhất kể từ tháng 4), chủ yếu nhờ giá hóa chất, xe cơ giới, thịt và kim loại màu tăng. Giá thịt bò và gà tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mùa vụ, trong khi vàng và bạc tăng nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Ở chiều ngược lại, giá năng lượng và các sản phẩm dầu mỏ giảm, dẫn đầu bởi dầu thô và diesel, giúp hạn chế phần nào mức tăng chung. Kim loại quý là nhóm chiếm ưu thế trong mức tăng theo năm.
Dữ liệu lạm phát sản xuất cao hơn dự báo đã khiến đà tăng của USDCAD hôm nay bị chặn lại. Tuy nhiên, do phần lớn xuất phát từ giá kim loại quý, tác động đến kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Canada được đánh giá là hạn chế. Về giá thực phẩm, dù mức tăng dễ thấy đối với các hộ gia đình, chúng chủ yếu phản ánh yếu tố một lần (ví dụ: dịch cúm gia cầm) và khó có khả năng thay đổi triển vọng chính sách.
Nguồn: xStation5
