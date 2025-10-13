Tin tức Crypto: Bitcoin phục hồi sau đợt bán tháo 📈Ethereum vượt mốc 4000 USD

Đà giảm mạnh vào thứ Sáu đã chậm lại, nhường chỗ cho sự phục hồi và tăng giá trên thị trường tiền điện tử vốn bị bán tháo quá mức. Ethereum hiện đang giao dịch trên mức 4.100 USD, tăng hơn 10% so với đáy cục bộ gần đây. Bitcoin đã lấy lại một mốc on-chain quan trọng — mức lợi nhuận trung tính của các địa chỉ nhà đầu tư ngắn hạn.

Kết quả là, nếu giá giữ vững, áp lực bán từ nhóm này có thể tiếp tục giảm, tạo thêm dư địa cho thị trường duy trì xu hướng tăng. Một yếu tố then chốt hỗ trợ tiền điện tử là tâm lý tích cực trên Phố Wall, vốn còn duy trì miễn là Trump và Bắc Kinh tiếp tục gieo hy vọng cho nhà đầu tư về việc tránh leo thang thương mại toàn diện.

Song song đó, kịch bản chính vẫn là mức thuế 100% mà Trump đã công bố — dù nhiều khả năng có thể tránh được — và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11. Cho đến lúc đó, nhà đầu tư sẽ chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và khả năng hạn chế xuất khẩu.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và tình hình thực sự của thị trường lao động Mỹ vẫn còn bất định. Nhà đầu tư coi đây là tín hiệu tích cực, bởi nó có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đẩy nhanh quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá vàng hôm nay tăng hơn 2%, và Bitcoin gián tiếp hưởng lợi từ sự quan tâm trở lại đối với các “tài sản cứng.”

Ethereum (khung thời gian D1)

Đợt giảm giá hôm thứ Sáu của ETH đã dừng lại quanh mức 3.600 USD, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ trung hạn quan trọng, được củng cố thêm bởi đường EMA 200 ngày. Hiện phe mua đang hướng tới khu vực 4.340 USD, nơi có đường EMA 50 ngày.

Nguồn: xStation5

Bitcoin (khung thời gian D1)

Bitcoin thể hiện sức chống chịu tốt hơn Ethereum khi giảm ít hơn trong đợt bán tháo hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, cú bật lại hôm nay của BTC cũng ít mạnh mẽ hơn so với đồng tiền điện tử lớn thứ hai. Có vẻ như nếu thị trường tiền số bước vào chu kỳ tăng mới, nhà đầu tư có thể dồn sự chú ý nhiều hơn vào Ethereum, vốn có lịch sử vượt trội so với Bitcoin ở giai đoạn sau của các chu kỳ. Hiện tại, BTC đang giao dịch cao hơn khoảng 70% so với đỉnh năm 2021, trong khi Ethereum chỉ vừa vượt qua mức đỉnh lịch sử vào đầu mùa hè năm nay.

Nguồn: xStation5