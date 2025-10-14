Tin đầu ngày (14.10.2025): Kim loại quý vẫn tiếp tục chu kỳ lập đỉnh 📈

- Đầu tuần, chúng ta thấy tâm lý nhà đầu tư có sự cải thiện.
- Giá vàng đang đạt mức đỉnh kỷ lục mới.
- Thị trường phản ứng sau thông tin hợp tác giữa OpenAI và Broadcom.
Sau những phát ngôn gay gắt về thương mại với Trung Quốc vào thứ Sáu, Donald Trump đã hạ giọng, nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với Tập Cận Bình và gợi ý khả năng đạt được một thỏa thuận, qua đó giúp thị trường ổn định trở lại. Việc Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng chính thức cũng không ngăn cản đà phục hồi của nhà đầu tư, thể hiện rõ trên cả thị trường Mỹ và châu Âu.
Phố Wall đang lấy lại một phần số điểm đã mất sau đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng Tư, nhờ sự lạc quan quanh mùa báo cáo lợi nhuận và tin tức tích cực từ lĩnh vực công nghệ. Hiện tại, chỉ số US100 tăng gần 2,1%, trong khi chỉ số sợ hãi VIX giảm 7,6%.
Các công ty công nghệ đang dẫn đầu đà tăng và thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa OpenAI và Broadcom đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong lĩnh vực AI. Cổ phiếu Broadcom tăng gần 10% sau thông báo hợp tác với OpenAI để sản xuất chip AI tùy chỉnh công suất 10 GW, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Dự án nhằm tăng cường khả năng độc lập khỏi Nvidia và củng cố vị thế trong thị trường hạ tầng AI.
Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc lịch sử 4.100 USD/ounce bất chấp tâm lý thị trường chứng khoán cải thiện. Kim loại quý này vẫn hưởng lợi từ sự bất ổn toàn cầu, được hỗ trợ bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF. Không chỉ vàng, bạc và đặc biệt là palladium còn tăng mạnh hơn, lần lượt 3,64% và 4,13%.
Cổ phiếu Estée Lauder tăng hơn 4% sau khi Goldman Sachs nâng khuyến nghị lên “Mua” và điều chỉnh giá mục tiêu lên 115 USD. Sự lạc quan được củng cố nhờ doanh số cải thiện tại Trung Quốc, Hainan trở lại tăng trưởng và xu hướng thị trường tốt hơn tại Mỹ.
Trên thị trường tiền tệ, AUD và USD đang là những đồng tăng mạnh nhất. Trong khi đó, xét theo từng cặp, euro và yên Nhật là những đồng yếu nhất. Chỉ số USD Index hiện tăng hơn 0,3%.
Giá dầu Brent và WTI tăng khoảng 2% sau các tín hiệu có thể hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung và tình hình Trung Đông cải thiện.
Tâm lý trên thị trường tiền điện tử cũng khởi sắc hơn, dù Bitcoin giảm 0,4%. Đà tăng chủ yếu xuất hiện ở các dự án nhỏ, vốn đã chịu áp lực bán tháo mạnh vào thứ Sáu.
