Giá Vàng vượt mức $4.100 📈

Vàng đang tăng mạnh, đạt mức cao lịch sử mới trên 4.100 USD/ounce và tăng hơn 2% trong hôm nay, ngay cả sau khi các chỉ số chứng khoán phục hồi nhẹ nhờ những phát biểu trấn an từ ông Trump

VÀNG tiếp tục đà tăng nhanh, hôm nay tăng hơn 2% ngay cả sau khi Tổng thống Trump đăng trên Truth social với giọng điệu nhẹ nhàng hơn về vấn đề thuế quan với Trung Quốc, bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại trong thời gian tới. Mặc dù hợp đồng tương lai của các chỉ số chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh sau đợt bán tháo lớn nhất kể từ tháng Tư, vàng vẫn liên tục lập kỷ lục giá mới — hôm nay giá Vàng đã vượt qua mốc 4100 USD/oz. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng, xem vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng trong bối cảnh bất ổn và biến động kinh tế-chính trị toàn cầu, và ngay cả khi thị trường cổ phiếu tạm thời bình ổn, nhu cầu với kim loại này vẫn không giảm.

Đà tăng này có thể được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng cao về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo tại Mỹ và dòng tiền liên tục đổ vào các quỹ ETF tập trung vào vàng cũng như các ngân hàng trung ương. Thông báo của ông Trump về khả năng áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm quan trọng đã làm tăng lo ngại trên thị trường. Điều này càng được củng cố bởi việc Trung Quốc siết chặt hơn nữa các hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm, làm gia tăng rủi ro cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự hồi phục của các chỉ số chỉ là tạm thời, trong khi vàng tiếp tục duy trì đà tăng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tình hình này cho thấy thị trường vẫn chưa tin vào việc hạ nhiệt căng thẳng lâu dài — do đó, vàng tiếp tục được hưởng lợi từ sự bất ổn toàn cầu.

VÀNG đang kéo dài chuỗi tăng giá mạnh mẽ nhất kể từ tháng Hai và tháng Ba năm 2024, dựa trên chỉ báo RSI 14 ngày. Về mặt kỹ thuật, VÀNG vẫn duy trì rõ ràng trên đường EMA 50 ngày, làm nổi bật thêm đà tăng ấn tượng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trạng thái này đã kéo dài trong một thời gian, về lý thuyết có thể dẫn đến khả năng xuất hiện các đợt điều chỉnh giảm. Trên biểu đồ, khu vực hỗ trợ quan trọng có thể nằm tại mức 3.970 USD/ounce, nơi ghi nhận đáy cục bộ vào ngày 10 tháng 10. Việc phá vỡ dưới vùng này về lý thuyết có thể mở đường cho những đợt giảm sâu hơn hướng về EMA 50 ngày. Ngược lại, bất ổn dai dẳng xung quanh thương mại và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ cùng với xu hướng năng động của vàng có thể tiếp tục hỗ trợ áp lực mua kéo dài đối với VÀNG. Nguồn: xStation