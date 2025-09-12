CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9

Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7)

Kỳ vọng: 55.9 (dự báo 57.5; kỳ trước 57.2)

Lạm phát 1 năm: 4.8% (dự báo 4.8%; kỳ trước 4.8%)

Lạm phát 5 năm: 3.9% (dự báo 3.4%; kỳ trước 3.5%)

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 8 đạt 55.4 điểm – thấp hơn một chút so với dự báo và kỳ trước. Đánh giá về tình hình hiện tại gần như khớp với dự báo nhưng thấp hơn tháng trước. Trong khi đó, thành phần kỳ vọng giảm mạnh xuống dưới cả mức dự báo lẫn số liệu trước đó. Kỳ vọng lạm phát một năm giữ nguyên, nhưng kỳ vọng 5 năm tăng cao hơn dự báo, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về áp lực giá kéo dài.

Niềm tin người tiêu dùng yếu hơn dự báo và thành phần kỳ vọng kém đi có thể cho thấy sự thận trọng trong chi tiêu và nguy cơ nhu cầu trong nền kinh tế suy yếu. Đồng thời, kỳ vọng lạm phát dài hạn cao hơn có thể củng cố lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và hạn chế hy vọng cắt giảm lãi suất sớm, qua đó có thể là tín hiệu trung tính đến tiêu cực cho thị trường chứng khoán, trong khi lại hỗ trợ cho đồng USD và lợi suất trái phiếu. Nhìn chung, tín hiệu cho thị trường là trái chiều.