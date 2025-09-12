Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:05 12 tháng 9, 2025

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9

  • Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7)

  • Kỳ vọng: 55.9 (dự báo 57.5; kỳ trước 57.2)

  • Lạm phát 1 năm: 4.8% (dự báo 4.8%; kỳ trước 4.8%)

  • Lạm phát 5 năm: 3.9% (dự báo 3.4%; kỳ trước 3.5%)

 

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 8 đạt 55.4 điểm – thấp hơn một chút so với dự báo và kỳ trước. Đánh giá về tình hình hiện tại gần như khớp với dự báo nhưng thấp hơn tháng trước. Trong khi đó, thành phần kỳ vọng giảm mạnh xuống dưới cả mức dự báo lẫn số liệu trước đó. Kỳ vọng lạm phát một năm giữ nguyên, nhưng kỳ vọng 5 năm tăng cao hơn dự báo, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về áp lực giá kéo dài.

Niềm tin người tiêu dùng yếu hơn dự báo và thành phần kỳ vọng kém đi có thể cho thấy sự thận trọng trong chi tiêu và nguy cơ nhu cầu trong nền kinh tế suy yếu. Đồng thời, kỳ vọng lạm phát dài hạn cao hơn có thể củng cố lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và hạn chế hy vọng cắt giảm lãi suất sớm, qua đó có thể là tín hiệu trung tính đến tiêu cực cho thị trường chứng khoán, trong khi lại hỗ trợ cho đồng USD và lợi suất trái phiếu. Nhìn chung, tín hiệu cho thị trường là trái chiều.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...

 19:45

Thị trường nổi bật - OIL.WTI (12.09.2025)

Hợp đồng tương lai dầu (OIL) hôm nay tăng hơn 2%, được thúc đẩy bởi nguy cơ gián đoạn từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn