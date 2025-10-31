Đọc thêm
15:08 · 31 tháng 10, 2025

🔴Vàng chuẩn bị quay lại sóng chính?

Trong 2 phiên gần đây, thị trường đã nhận một loạt các sự kiện quan trọng, bao gồm: chính sách tiền tệ của Fed, ECB và BoJ, cùng với cuộc gặp mặt giữa Trump và Tập. Thị trường đã có những sự biến động và thay đổi đáng kể. Giá Vàng cũng không phải ngoại lệ, hiện tại giá đang có những sự biến động trong một biên độ giá hẹp. Liệu nhịp điều chỉnh giảm trước đó đã kết thúc chưa? chúng ta sẽ có câu trả lời trong phiên Live hôm nay.

Link tham gia: https://youtube.com/live

31 tháng 10, 2025, 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
31 tháng 10, 2025, 17:05

CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng
31 tháng 10, 2025, 16:23

Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
31 tháng 10, 2025, 15:00

CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát tại Pháp cho thấy kết quả trái chiều

