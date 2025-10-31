🔴Vàng chuẩn bị quay lại sóng chính?

Trong 2 phiên gần đây, thị trường đã nhận một loạt các sự kiện quan trọng, bao gồm: chính sách tiền tệ của Fed, ECB và BoJ, cùng với cuộc gặp mặt giữa Trump và Tập. Thị trường đã có những sự biến động và thay đổi đáng kể. Giá Vàng cũng không phải ngoại lệ, hiện tại giá đang có những sự biến động trong một biên độ giá hẹp. Liệu nhịp điều chỉnh giảm trước đó đã kết thúc chưa? chúng ta sẽ có câu trả lời trong phiên Live hôm nay.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng
Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát tại Pháp cho thấy kết quả trái chiều
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.