CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng

​​​​​​Khu vực đồng euro: Chỉ số HICP sơ bộ tháng 10

HICP theo tháng: thực tế 0,2% (tháng trước 0,1%)

HICP lõi theo tháng: thực tế 0,3% (tháng trước 0,1%)

HICP theo năm: thực tế 2,1% (dự báo 2,1%; tháng trước 2,2%)

HICP lõi theo năm: thực tế 2,4% (dự báo 2,3%; tháng trước 2,4%)

Dữ liệu sơ bộ do Eurostat công bố cho tháng 10 năm 2025 cho thấy lạm phát HICP (Chỉ số giá tiêu dùng điều hòa) của khu vực đồng euro đạt 2,1% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo và thấp hơn nhẹ so với mức 2,2% của tháng 9. Lạm phát HICP lõi – loại trừ các yếu tố biến động mạnh như năng lượng và thực phẩm – đạt 2,4% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tháng 9 nhưng cao hơn một chút so với dự báo 2,3%.

Xét theo tháng, lạm phát HICP tăng 0,2%, so với mức 0,1% của tháng trước, trong khi HICP lõi tăng 0,3% so với tháng trước, từ mức 0,1% trước đó. Điều này cho thấy mặc dù lạm phát hàng năm ổn định, áp lực giá ngắn hạn trong các lĩnh vực ngoài năng lượng và thực phẩm đang gia tăng.

Tóm lại, lạm phát khu vực đồng euro có phần hạ nhiệt nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng các chỉ số hàng tháng lại phản ánh sự tăng tốc vừa phải của tăng trưởng giá cả. Việc lạm phát lõi hàng năm duy trì ổn định ở mức 2,4% cho thấy áp lực giá cơ bản trong nền kinh tế vẫn tồn tại.

Các số liệu này phù hợp với kỳ vọng của thị trường, hiện chưa tạo ra áp lực buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải điều chỉnh lãi suất, trong bối cảnh ECB gần đây đã giữ nguyên mức lãi suất và nhấn mạnh sự ổn định trong triển vọng lạm phát.

Đối với thị trường EUR/USD, dữ liệu này mang lại sự hỗ trợ vừa phải cho đồng euro.

Nguồn: xStation5