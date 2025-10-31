Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn

Tại Hoa Kỳ, trọng tâm sẽ là các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gồm Logan, Bostic và Hammack — những người có quan điểm “diều hâu” — có thể xác nhận rằng Fed chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới.

Tại Canada, thị trường sẽ chú ý đến GDP hàng tháng, được dự báo ở mức 0,0%, nhưng con số này khó có khả năng tác động đến các quyết định của Ngân hàng Trung ương Canada.

Tại châu Âu, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Đức và Thụy Sĩ, cùng với các chỉ số lạm phát từ Pháp, Ý và khu vực đồng euro. Việc công bố chỉ số CPI của khu vực đồng euro được cho là sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trên thị trường châu Âu hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng đến dữ liệu doanh số bán lẻ tại Đức và Thụy Sĩ, cùng với các chỉ số lạm phát từ Pháp, Ý và toàn khu vực đồng euro. Sự kiện chính sẽ là công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của khu vực đồng euro, mặc dù dự kiến dữ liệu này sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). ECB đã kết thúc chu kỳ nới lỏng tiền tệ và hiện đang tập trung theo dõi tình hình kinh tế, nhấn mạnh rằng họ sẽ không phản ứng với các biến động ngắn hạn so với mục tiêu lạm phát 2%.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, tâm điểm sẽ là dữ liệu GDP hàng tháng của Canada, được dự báo ở mức 0%, so với 0,2% của kỳ trước. Trước mắt, con số này khó có thể ảnh hưởng đến quyết định của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), vốn đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong chu kỳ và phát tín hiệu rằng chu kỳ nới lỏng sắp kết thúc, nhưng vẫn để ngỏ khả năng hành động thêm tùy theo diễn biến kinh tế.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đánh dấu thời điểm kết thúc giai đoạn “im lặng” trước các cuộc họp. Các bài phát biểu của Logan, Bostic và Hammack — đều được biết đến với quan điểm “diều hâu” — có thể củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, qua đó tác động đến tâm lý thị trường.

Lịch Kinh tế Chính (giờ VN)

14:00, Đức – Giá nhập khẩu tháng 9

m/m: thực tế 0.2%; dự báo -0.2%; kỳ trước -0.5%

y/y: thực tế -1.0%; dự báo -1.5%; kỳ trước -1.5%

14:00, Đức – Doanh số bán lẻ tháng 9

s.a. m/m: thực tế 0.2%; kỳ trước -0.2%

n.s.a. y/y: thực tế 1.9%; kỳ trước 1.8%

14:00, Anh – Chỉ số giá nhà Nationwide m/m tháng 10

Thực tế 0.3%; dự báo 0.0%; kỳ trước 0.5%

14:30, Thụy Sĩ – Doanh số bán lẻ tháng 9

s.a. m/m: dự báo 0.2%; kỳ trước -0.2%

w.d.a. y/y: dự báo 0.3%; kỳ trước -0.2%

14:45, Pháp – Lạm phát tiêu dùng sơ bộ tháng 10

CPI m/m: dự báo 0.1%; kỳ trước -1.0%

HICP m/m: dự báo 0.1%; kỳ trước -1.1%

CPI y/y: dự báo 1.0%; kỳ trước 1.2%

HICP y/y: dự báo 1.0%; kỳ trước 1.1%

14:45, Pháp – Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9

Kỳ trước m/m: -0.2%

Kỳ trước y/y: 0.1%

17:00, Khu vực đồng euro – HICP sơ bộ tháng 10

HICP m/m: kỳ trước 0.1%

Core HICP m/m: kỳ trước 0.1%

HICP y/y: dự báo 2.1%; kỳ trước 2.2%

Core HICP y/y: dự báo 2.3%; kỳ trước 2.4%

17:00, Ý – CPI sơ bộ tháng 10

m/m: dự báo 0.0%; kỳ trước -0.2%

y/y: dự báo 1.6%; kỳ trước 1.6%

19:30, Canada – GDP hàng tháng m/m tháng 8

Dự báo 0.0%; kỳ trước 0.2%

20:30, Mỹ – Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Dallas, Lorie Logan

20:45, Mỹ – Chỉ số PMI Chicago tháng 10

Dự báo 42.3; kỳ trước 40.6

23:00, Mỹ – Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic

23:00, Mỹ – Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Cleveland, Beth Hammack

Lịch công bố kết quả doanh nghiệp (trước phiên Mỹ):