CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số DE40 phục hồi bất chấp doanh số bán lẻ tại Đức bất ngờ sụt giảm

14:00, Đức – Doanh số bán lẻ tháng 11:

Doanh số bán lẻ Đức: thực tế -0,6% MoM; dự báo +0,2% MoM; trước đó +0,3% MoM

Doanh số bán lẻ Đức: thực tế +1,1% YoY; trước đó +1,6% YoY

Dữ liệu theo tháng cho thấy doanh số bán lẻ thực tế của Đức giảm 0,6% trong tháng 11. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng chuyển trọng tâm sang các ước tính theo năm cho toàn bộ năm 2025, qua đó thúc đẩy tâm lý lạc quan. Doanh số bán lẻ được ước tính tăng 2,4% theo giá thực và 3,6% theo danh nghĩa trong năm 2025, nhờ nửa đầu năm tăng trưởng mạnh. Nhóm bán lẻ phi thực phẩm và bán hàng trực tuyến vượt trội, trong khi doanh số thực phẩm suy yếu, cho thấy nhu cầu tiêu dùng tùy ý vẫn tương đối vững.

Chỉ số DE40 đã lấy lại động lực tăng giá sau khi bật lên từ đường trung bình động hàm mũ 10 giờ (EMA10, màu vàng). RSI đang dao động ngay dưới vùng quá mua, hàm ý dư địa tăng có thể bị hạn chế. Khi giá tiến sát đỉnh lịch sử mới, đà tăng có thể chững lại về cuối phiên, đặc biệt nếu dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố làm suy yếu khẩu vị rủi ro của thị trường.

Nguồn: xStation5