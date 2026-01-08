CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại khu vực Euro cao hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) khu vực Eurozone so với cùng kỳ năm trước: -1,7% (Dự báo -1,7%, Trước đó -0,5%)
-
Chỉ số giá sản xuất (PPI) so với tháng trước: 0,5% (Dự báo 0,35%, Trước đó 0,1%)
Tỷ lệ thất nghiệp khu vực Eurozone: 6,3% (Dự báo 6,4%, Trước đó 6,4%)
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật - Silver🚨
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 12🗽
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu từ Đức 🚨Chỉ số CPI của Na Uy tăng
Tin đầu ngày (09.01.2026): Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức cực thấp; đồng USD phục hồi 📌
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.