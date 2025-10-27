CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số Ifo cao hơn một chút so với kỳ vọng

Chỉ số Niềm tin Kinh doanh Ifo của Đức trong tháng 10: 88,4 (dự báo: 88,0; trước đó: 87,7)

Kỳ vọng Ifo: 91,6 (dự báo: 90,0; trước đó: 89,7)

Đánh giá hiện tại Ifo: 85,3 (dự báo: 86,0; trước đó: 85,7)

Chỉ số Ifo Business Climate của Đức trong tháng 10 cho thấy sự cải thiện vừa phải, tăng lên 88,4, cao hơn một chút so với dự báo. Mức tăng này hoàn toàn đến từ chỉ số Kỳ vọng (Expectations Index), vốn tăng mạnh lên 91,6 – mức cao nhất kể từ năm 2022 và vượt xa dự báo 90,0. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang lạc quan hơn về triển vọng phục hồi kinh tế trong những tháng tới, củng cố kỳ vọng rằng Đức có thể thoát khỏi tình trạng suy giảm. Tuy nhiên, chỉ số Đánh giá Hiện tại (Current Assessment) lại giảm xuống 85,3, phản ánh rằng các doanh nghiệp đánh giá tình hình hiện tại trong tháng 10 kém thuận lợi hơn một chút. Sự phân kỳ này cho thấy doanh nghiệp thừa nhận khó khăn ngắn hạn, nhưng triển vọng cho quý IV và đầu năm sau đã được cải thiện đáng kể.

Triển vọng tích cực này nhiều khả năng được hỗ trợ bởi chi tiêu lớn của chính phủ cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng. Bên cạnh đó, chi phí năng lượng thấp và mặt bằng lãi suất thấp cũng đang khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư. Trên thị trường, chỉ số DE40 (DAX) tiếp tục xu hướng bán tháo từ đầu phiên, mặc dù tâm lý chung vẫn tích cực nhờ kỳ vọng về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này.