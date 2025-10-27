🔴LIVE - Vàng sẽ về đâu trước tuần quan trọng!

Tuần vừa qua đã chứng kiến khối lượng hoạt động thị trường đáng kể. Chúng ta thấy đợt điều chỉnh đáng kể đầu tiên của giá vàng sau một thời gian dài, sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu sau các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Nga, cùng với việc công bố trễ dữ liệu lạm phát của Mỹ và loạt kết quả kinh doanh quý đầu tiên đầy trái chiều của các “gã khổng lồ công nghệ” Phố Wall.

Tuy nhiên, có thể nói, tuần này mới là tuần then chốt, khi chúng ta sẽ nhận một loạt các sự kiện quan trọng, bao gồm quyết định chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương lớn — Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời các báo cáo tài chính mới nhất từ nhóm “Magnificent 7” còn lại. Do đó, sự biến động mạnh mẽ sẽ không thể tranh khỏi.

Trước bối cảnh như vậy, chúng ta sẽ có những chiến lược và kế hoạch như thế nào cho hợp lý. Câu trả lời sẽ có trong buổi "Live Nhận định ngày hôm nay".

