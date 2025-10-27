Thị trường nổi bật: JP225 (27.10.2025)

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã vượt mốc 50.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử vào thứ Hai, tăng 2,46% và đóng cửa ở mức 50.512 điểm. Đợt tăng mạnh này phản ánh sự lạc quan về việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ–Trung và tâm lý ưa rủi ro toàn cầu gia tăng sau các kỷ lục mới trên Phố Wall.

Tâm lý nhà đầu tư tại Nhật Bản còn được củng cố bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong cuộc họp tuần này, cũng như sự ủng hộ chính trị đối với các cải cách thúc đẩy tăng trưởng của Thủ tướng Sanae Takaichi. Các chính sách tài khóa mở rộng mà chính phủ bà Takaichi đề xuất được so sánh với “Abenomics”, làm dấy lên hy vọng Nhật Bản có thể thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài hàng thập kỷ.

Đồng yên hôm nay vẫn tăng nhẹ, dao động khoảng 0,10–0,20% so với các đồng tiền G10 khác, trong khi tỷ giá USDJPY giảm 0,17% xuống còn 152,820. Tâm lý ưa rủi ro trong khu vực châu Á–Thái Bình Dương cũng được hỗ trợ bởi thông tin rằng Mỹ đã từ bỏ kế hoạch áp thuế 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Giới đầu tư kỳ vọng Thủ tướng Takaichi sẽ gặp cựu Tổng thống Trump trong chuyến thăm Nhật Bản của ông vào cuối tuần này.

Ở góc độ tháng, chỉ số JP225 vừa ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2010, tăng 12,8% chỉ trong tháng 10.

Ở góc độ năm, 2025 là năm tăng trưởng mạnh thứ hai trong 15 năm qua, dù đà tăng chỉ thực sự bứt phá từ giữa năm.

Biểu đồ chỉ số JP225 (khung thời gian D1)

Việc vượt qua ngưỡng lịch sử 50.000 điểm — hơn ba thập kỷ sau đỉnh bong bóng năm 1989 — cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Nhật Bản đang dần hồi phục. Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (JP225) giao dịch trên nền tảng XTB đã vượt mốc 50.000 điểm từ cuối tuần trước, ngay sau khi phiên giao dịch tiền mặt tại Nhật kết thúc.