CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số ISM của ngành dịch vụ Hoa Kỳ tăng như dự kiến ​​nhưng vẫn dưới 50

Dữ liệu chính:
-
Đơn đặt hàng mới: 48,9 (Dự báo 50, trước đó 51,4)
-
Giá đã trả: 61,9 (Dự báo 62,7, Trước đó 63,7)
-
Việc làm: 45,3 (Dự báo 44,3, Trước đó 43,8)
-
Sản xuất: 49,1 (Dự báo 49, Trước đó 48,7)
Mặc dù chỉ số chính tăng như dự đoán, nhưng loạt dữ liệu đầy đủ cho thấy một triển vọng trái chiều cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Áp lực lạm phát đang giảm bớt phần nào nhưng vẫn ở mức rất cao. Đáng chú ý hơn, số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm một lần nữa — sau khi tăng trên 50 điểm vào tháng 8 lần đầu tiên kể từ tháng 2. Chỉ số việc làm cho thấy sự phục hồi đầy hy vọng, nhưng vẫn ở dưới mức 50 điểm. Báo cáo của ADP cho thấy sự thay đổi việc làm rất yếu và nhiều khả năng báo cáo NFP sắp tới vào thứ Sáu sẽ không được công bố. Do đó, đây là bức tranh hiện tại từ dữ liệu thị trường lao động.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.